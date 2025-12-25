7 أعشاب "لتنشيط الغدة الدرقية"

يشيع البحث عن وسائل "لتنشيط الغدة الدرقية" بهدف دعم حرق الدهون. وفي هذا السياق، عرض موقع "الكونسلتو" مجموعة أعشاب قال إنها قد تساعد في تحفيز عمل الغدة وتحسين التمثيل الغذائي، على الشكل الآتي:



1- الأشواجاندا: نقل "الكونسلتو" عن مراجعة منشورة في مجلة "International Journal of Molecular Sciences" عام 2023 أنها قد تعزز عمل الغدد الصماء، بينها الغدة الدرقية، وقد تساهم في رفع هرموناتها ودعم الأيض، إضافة إلى خفض هرمون "الكورتيزول".



2- الزنجبيل: أشار التقرير إلى دوره في تعزيز الأيض لدى من يعانون قصور نشاط الغدة، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين التمثيل الغذائي.



3- الفلفل الأسود: ذكر التقرير أنه غني بمركب "البيبيرين" الذي قد يساهم في تنشيط الغدة وزيادة حرق الدهون، خصوصًا عند مزجه مع الكركم الغني بـ"الكركمين".





4- المقدس: قال "الكونسلتو" إنه قد يساعد في حماية الغدة من آثار التوتر عبر الحفاظ على توازن "الكورتيزول".



5- الكركم: أورد التقرير أن بعض الدراسات تحدثت عن فائدته لدى المصابين بتضخم وقصور نشاط الغدة، وربطت ذلك بمادة "الكركمين" وخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات ودورها في دعم إنقاص الوزن وتحسين الإنسولين واستقلاب الدهون.



6- الحلبة: بحسب التقرير، قد تدعم توازن هرمونات الغدة، كما أنها غنية بالألياف التي تساهم في إنقاص الوزن وضبط سكر وتحسين الهضم وزيادة الشعور بالشبع، مع الإشارة إلى نقعها في الماء طوال الليل وتناولها صباحًا.



7- القرفة: ذكر التقرير أنها قد تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات المؤثرين سلبًا على وظائف الغدة، وتساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتعزيز الأيض بفضل مركبات مثل "سينامالدهيد" و"البوليفينول".

