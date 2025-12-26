تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

11 علامة قد تكشف ضعف أو اضطراب جهازك المناعي!

Lebanon 24
26-12-2025 | 02:55
جهازك المناعي هو خط الدفاع الأول لجسمك، فهو يحارب الأمراض ويساعد على الشفاء. لكن أحيانًا يكون ضعيفًا، أو مفرط النشاط، أو يهاجم الجسم عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى أعراض متنوعة وأمراض مزمنة أو حساسية مستمرة. إليك أبرز العلامات التي قد تشير إلى وجود خلل في المناعة:

جفاف العينين أو شعور بالرمل
متلازمة شوغرن مثال شائع، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدد المسؤولة عن إفراز الدموع، ما يؤدي إلى جفاف واحمرار العينين وقد يصل الأمر إلى تشوش الرؤية أو تلف القرنية.

الاكتئاب والتقلب المزاجي
ضعف الجهاز المناعي قد يزيد من إفراز خلايا التهابية تؤثر على الدماغ، ما يخفض مستويات السيروتونين ويؤدي إلى الاكتئاب. ممارسة الرياضة تساعد على تحسين المزاج وتقليل الالتهابات.

الطفح الجلدي والحكة
أمراض مثل الإكزيما، الصدفية، أو التهاب المفاصل الصدفي، تظهر عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجلد السليمة، مسببة بقعًا حمراء متقشرة ومؤلمة.

مشكلات المعدة والأمعاء
الإسهال، آلام البطن، الانتفاخ، أو فقدان الوزن قد تشير إلى أمراض مناعية مثل داء كرون، التهاب القولون التقرحي، أو السيلياك.

برودة اليدين والقدمين
مرض رينو وحالات خمول الغدة الدرقية قد تظهر بتغير لون الأطراف وبرودتها، نتيجة خلل في عمل الجهاز المناعي.

تساقط الشعر
داء الثعلبة أو الصدفية اللويحية يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر على شكل بقع أو متقطع بسبب مهاجمة المناعة لجذور الشعر.

الحساسية لأشعة الشمس
في أمراض مثل الذئبة، يصبح الجلد حساسًا جدًا للشمس، وقد تتفاقم الأعراض مع التعرض القصير، ما يستدعي الحماية بالملابس والواقي الشمسي.

آلام المفاصل والتورم
التهاب المفاصل الروماتويدي يظهر عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة المبطنة للمفاصل، مما يسبب ألمًا وتورمًا وتيبسًا.

بطء التئام الجروح
جهاز مناعي ضعيف يستغرق وقتًا أطول للشفاء من الجروح البسيطة، لأن الاستجابة الدفاعية للشفاء تكون بطيئة.

الإصابة المتكررة بالأمراض
العدوى المتكررة، مثل نزلات البرد، التهاب الأذن أو الرئة، أو الحاجة المتكررة للمضادات الحيوية، قد تدل على ضعف المناعة.

الإرهاق المستمر
التعب المزمن حتى مع النوم الكافي قد يكون نتيجة ضعف أو فرط نشاط الجهاز المناعي، الذي يسبب التهابات مزمنة تؤدي إلى شعور شديد بالتعب.
