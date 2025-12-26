كيف يحافظ الغذاء على صحة دماغك ويعزز الذاكرة؟

يلعب دورًا محوريًا في صحة الجسم، لكن تأثيره على الدماغ يعد الأكثر حساسية وأهمية. العقل، كأكثر أعضاء الجسم استهلاكًا للطاقة، يحتاج إلى عناصر غذائية محددة للحفاظ على الذاكرة، والتركيز، والقدرة على التعلم، والوقاية من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.



تشير الدراسات إلى أن بعض الأطعمة تساعد على حماية الخلايا العصبية ودعم التواصل بينها، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ مثل ألزهايمر. من أبرز هذه العناصر: فيتامينات B الأساسية مثل حمض الفوليك وB12، التي تعزز إنتاج في الدماغ وتحويل الغذاء إلى طاقة، وفيتامين E الذي يحمي خلايا الدماغ من التلف، وأحماض 3 الدهنية الضرورية لبناء أغشية الخلايا العصبية ودعم الجهاز العصبي، إضافة إلى مضادات الأكسدة والكولين التي تحافظ على وظائف الذاكرة والإدراك.



أما الأطعمة التي يوصي بها الخبراء لدعم صحة الدماغ، فتشمل الأسماك الدهنية مثل البري والماكريل والسردين، الغنية بأوميغا 3 الطبيعية، وبذور الكتان والشيا والمكسرات التي توفر دهونًا صحية وفيتامين E، والأفوكادو الذي يحسن تدفق ويعزز القدرات المعرفية، والتوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة التي قد تبطئ التراجع المعرفي، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والبرغل والكينوا، كمصدر للطاقة المستقرة والفيتامينات الضرورية للدماغ.



ورغم عدم وجود طعام واحد قادر على منع ألزهايمر بشكل نهائي، فإن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالدهون الصحية، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة يمكن أن يدعم صحة الدماغ ويحافظ على قدراته مع التقدم في العمر.

