Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
صحة

ما هي الأطعمة التي تجعلك أكثر سعادة؟

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:50
تتسع الأبحاث حول تأثير الطعام على المزاج والصحة النفسية، وبرز في هذا السياق مجال حديث يُعرف بـ"الطب النفسي الغذائي" يركز على صلة العادات الغذائية باضطرابات الصحة النفسية دعماً للوقاية والعلاج. وتقول اختصاصية التغذية كريستين كيركباتريك إن هذا التوجه اكتسب زخماً خلال نحو عشر سنوات مع تزايد البيانات التي تربط الطعام بنتائج نفسية أفضل أو أسوأ.

وتشير أدلة متزايدة إلى أن الحلويات والأطعمة فائقة التصنيع قد تضر بالمزاج وترفع خطر الاكتئاب، لأسباب تشمل الالتهاب وارتفاع السكر وانخفاض الألياف وتأثير ذلك على "الميكروبيوم" وتراجع مضادات الأكسدة وزيادة الإضافات. وخلصت دراسات إلى ارتباط الأنظمة الغنية بهذه الأطعمة بارتفاع خطر الاكتئاب، بينما رُصد تحسن في الأعراض لدى من استبدلوها بأطعمة كاملة قليلة المعالجة مثل "الحمية المتوسطية".

ويركز خبراء على محور "الأمعاء-الدماغ" والميكروبيوم، ويربطون الحمية المتوسطية النباتية بانخفاض درجات الاكتئاب، مع إبراز دور "أوميغا 3" والنباتات الملونة مثل التوت وزيت الزيتون البكر والخضار الورقية والبروتينات الخفيفة. كما قد تساعد مكملات "فيتامين د" و"زيت السمك" في الاكتئاب والقلق لدى بعض الحالات.

ولتعزيز المزاج في الأعياد، تُنصح تقليص السكر والحبوب المكررة والأطعمة فائقة التصنيع والكحول، والتركيز على تنوع الألوان والكثافة الغذائية، إلى جانب النوم الجيد والرياضة وإدارة التوتر، مع اعتماد خيارات مثل "الشوكولا الداكنة" والتوت، واستبدالات كزيت الزيتون بدل الزبدة واللبن بدل الكريمة. (health line)
