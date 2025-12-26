تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

من دون آثار جانبية خطيرة.. آلية خلوية جديدة تسرّع حرق الطاقة!

Lebanon 24
26-12-2025 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1460358-639023881037464067.jpg
Doc-P-1460358-639023881037464067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة طبية حديثة عن آلية جديدة تتيح تسريع استهلاك الطاقة داخل خلايا الجسم، من دون التسبب بآثار جانبية خطيرة كما كان يحدث في السابق.

وذكرت مجلة Chemical Science أن هذه الآلية، التي أطلق عليها اسم «فك اقتران الميتوكوندريا المعتدل»، تسمح للخلايا بحرق سعرات حرارية أكثر، مع الحفاظ على قدرتها الأساسية في إنتاج الطاقة الحيوية.

وأوضح الباحثون أن الميتوكوندريا، في الظروف الطبيعية، تقوم بتحويل العناصر الغذائية إلى أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو المصدر الرئيسي لطاقة الجسم.

أما في حالة فك الاقتران، فلا يُخزَّن جزء من هذه الطاقة على شكل ATP، بل يتحول إلى حرارة، ما يدفع الخلايا إلى استهلاك كميات أكبر من الدهون ومصادر الطاقة الأخرى.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن المواد التي كانت تُستخدم سابقًا لإحداث هذا التأثير كانت سامة وتشكل خطرًا على الصحة.

إلا أن الفريق البحثي تمكن من تعديل التركيب الكيميائي لهذه المواد، بما يسمح بحدوث فك الاقتران بشكل تدريجي ومتحكَّم فيه، من دون الإضرار بالخلايا أو تعطيل إنتاج الطاقة.

وفي هذا الإطار، ابتكر العلماء سلسلة من الأحماض الدهنية المعدّلة، ولاحظوا أن مركبات ذات ترتيب ذري محدد في الحلقة العطرية تعزز تنفس الخلايا وتخفف جزئيًا من شحنة الميتوكوندريا، مع الحفاظ على إنتاج ATP وسلامة الخلايا.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تشكّل أساسًا علميًا لتطوير أدوية من جيل جديد، يُحتمل أن تكون فعالة في علاج السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي والأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، من دون المخاطر التي رافقت الأساليب العلاجية السابقة. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
6 آثار جانبية خطيرة.. احذر الإفراط في فيتامين E!
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون جيم.. حِيَل يومية لزيادة حرق السعرات
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة نوم لدى جيل Z.. الخبراء يحذرون من آثار نفسية خطيرة!
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السمنة تسرّع من تطوّر الزهايمر.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الطاقة داخل

الرئيسي

علاجية

التركي

روسيا

الترك

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2025-12-26
Lebanon24
12:56 | 2025-12-26
Lebanon24
10:50 | 2025-12-26
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26
Lebanon24
07:50 | 2025-12-26
Lebanon24
03:58 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24