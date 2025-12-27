تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء.. اليكم ما كشفته الدراسات

Lebanon 24
27-12-2025 | 02:16
Doc-P-1460466-639024240559821883.webp
Doc-P-1460466-639024240559821883.webp photos 0
يُعدّ الإمساك حالة مزمنة يُعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم. ويُمكن أن يكون عدم القدرة على إفراغ الأمعاء مُحبطاً للغاية، كما يُمكن أن يُؤدي إلى الانتفاخ والشعور بالثقل والصداع.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "تابمز أوف إنديا" Times of India، يُساعد تغيير النظام الغذائي بشكل كامل على تخفيف الإمساك، وذلك من خلال تقليل الكربوهيدرات المُصنّعة وزيادة الألياف وشرب كميات كبيرة من الماء. وبالطبع، يجب استشارة طبيب متخصص في حالة الإمساك المزمن، لكن يُمكن أن تُساعد بعض المشروبات الطبيعية، المدعومة علمياً، في السيطرة على عموم حالات الإمساك، كما يلي:
1- عصير البرقوق

درس العلماء عصير البرقوق على نطاق واسع كعلاج طبيعي للإمساك، لاحتوائه على السوربيتول والبكتين ومركبات البوليفينول، التي تُساعد على تليين البراز وتحفيز حركة القولون. وأظهرت دراسة، أُجريت على بالغين يعانون من الإمساك، أن تناول عصير البرقوق المجفف يُحسّن عملية التبرز ويُقلل من البراز الصلب والمتكتل.

وينصح الخبراء بالبدء بتناول 100-150 مللتر من عصير البرقوق المجفف يومياً لمراقبة استجابة الجسم، حيث أن الكميات الأكبر يُمكن أن تُسبب الغازات أو الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

ويحتوي عصير البرقوق على مضادات أكسدة مفيدة وألياف غذائية ومركبات طبيعية تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. ويُمكن أن يُحدث شربه بانتظام، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء، فرقاً ملحوظاً في راحة الأمعاء.
2- عصير أو مخفوق الكيوي

يُمكّن مزيج الألياف والماء وفيتامين C والمركبات الخاصة الموجودة في فاكهة الكيوي من الاحتفاظ بالماء في البراز.

وأظهرت دراسات عديدة، أُجريت على البشر، أن تناول منتجات الكيوي أو شربها يُحسّن من حركة الأمعاء ويُخفف من أعراض الإمساك لدى المرضى الذين يعانون من الإمساك الوظيفي ومتلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك. وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول حبتين من الكيوي الأخضر يومياً من قِبل المشاركين يُحسّن من حركة الأمعاء ويُخفف من آلام البطن لدى البالغين الذين يعانون من الإمساك.
3- شاي الأعشاب الدافئ

يُساعد مزيج شاي الأعشاب الدافئ (الشمر، ومزيج السنا، وغيرها) على إرخاء عضلات الأمعاء مع إضافة الرطوبة إلى الجهاز الهضمي ويُحفز حركة الأمعاء في بعض الأحيان.

وقد قيّمت الدراسات البحثية فعالية شاي الشمر وشاي السنا وشاي مستخلص الراوند، ومزيجات محددة من شاي الأعشاب في علاج الإمساك. وأظهرت دراسة بحثية، أُجريت عام 2022 على مشاركين من كبار السن، أن شرب مزيج شاي الشمر والورد يُحقق فوائد مماثلة لعلاج الإمساك باستخدام مُلينات البولي إيثيلين غلايكول. وتجعل خصائص السنا المُليّنة منها مناسبة لتخفيف الإمساك على المدى القصير.

ويؤدي تناول شاي الأعشاب إلى زيادة استهلاك السوائل، مما يُساعد على تليين البراز. وينبغي على المرضى تجنب استخدام الأعشاب المُليّنة القوية كعلاج يومي لفترات طويلة دون استشارة الطبيب، بينما تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى التأكد من سلامة استخدامها أولاً.
4- مياه معدنية غنية بالمغنيسيوم

تجذب الخصائص الأسموزية الطبيعية للمياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم الماء المعوي، مما يُساعد على تليين البراز وتسهيل خروجه. وأظهرت دراسة شملت مشاركين يُعانون من الإمساك، والذين تناولوا مياهاً مُخصبة بكبريتات المغنيسيوم وكبريتات الصوديوم لمدة ستة أسابيع، نتائج أفضل في حركة الأمعاء التلقائية وقوام البراز، مقارنةً بالمشاركين الذين تناولوا الماء العادي.

ولاحظ المشاركون ذوو الخبرة زيادة ملحوظة في عدد مرات التبرز، حيث تجاوزت ثلاثة أضعاف العدد المعتاد، كما تحسنت صحتهم الهضمية. ويمكن للأشخاص، الذين يرغبون بتجنب استخدام الحبوب أو المساحيق، اختيار هذا النوع من المياه كخيار علاجي.

ويُنصح بشرب المياه المعدنية على مدار اليوم بدلاً من تناولها دفعة واحدة، مع الحرص على التحقق من محتوى المعادن على ملصقات المنتجات.
