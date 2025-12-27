عادات الشاي والقهوة قد تصيب النساء بهشاشة العظام.. دراسة تحذر

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول الشاي أو القهوة، والعادات اليومية المتعلقة بهما، من شأنها أن تؤثر على صحة العظام لدى مرحلة متأخرة من العمر، ومن شأنها أن تزيد فرص الإصابة بهشاشة العظام أو تقلل من احتمالات الإصابة بهذا المرض بالنسبة للنساء.



وتشير دراسة حديثة إلى أن القرارات اليومية بشأن اختيار الشاي أو القهوة على مر السنين قد تُحدث فرقاً كبيراً في صحة عظام النساء.

وتُعد هشاشة العظام مشكلة شائعة لدى النساء فوق سن الخمسين، حيث تُشخّص واحدة من كل ثلاث نساء بهذا المرض، الذي يحدث عندما يعجز الجسم عن تجديد العظام القديمة مع تكسرها. ويؤدي ذلك إلى هشاشة العظام وضعفها، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور ويُصعّب التئامها.



وقال تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert العلمي المتخصص، واطلعت عليه "العربية نت"، إن النساء المسنات يتعرضن بشكل خاص لخطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث تنخفض مستويات هرمون الإستروجين لديهن، وهو هرمون يدعم استقلاب العظام بعد انقطاع الطمث.

وقام باحثون في مجال الصحة العامة من "جامعة فليندرز" في بتحليل عادات شرب الشاي والقهوة لدى حوالي 9700 امرأة أميركية فوق سن 65 عاماً، وذلك ضمن دراسة أوسع نطاقاً حول هشاشة العظام. وأبلغ المشاركون بأنفسهم عن ميولهم في استبيانات أُجريت أربع مرات على مدار عشر سنوات تقريباً.



وجمعت الدراسة أيضاً بيانات حول صحة عظام النساء، حيث قاسوا كثافة في عظام الورك والجزء الضيق من اتصال عظم الفخذ بالورك، باستخدام شعاعين من الأشعة السينية لتحديد محتوى المعادن في العظام.



وتبين أن النساء اللواتي يشربن الشاي بانتظام يتمتعن بكثافة معادن أعلى في عظام الورك، وإن كانت طفيفة، مقارنة باللواتي لا يشربنه. وقد يُعزى ذلك إلى أن مركبات الكاتيكين الموجودة في الشاي قد تُعزز الخلايا المسؤولة عن بناء العظام. كما بدا أن لاستهلاك الشاي تأثير مفيد بشكل خاص على النساء المصابات بالسمنة.

أما عادات شرب القهوة، فقد أسفرت عن نتائج متباينة، حيث إن النساء اللواتي يشربن أكثر من 5 أكواب من القهوة يومياً كنّ أكثر عرضة لانخفاض كثافة المعادن في عظامهن، مما يدعم الدراسات التي تشير إلى أن الكافيين له تأثير سلبي على امتصاص الكالسيوم.



وارتبط تناول أي كمية من القهوة بانخفاض كثافة العظام في عظم الفخذ لدى النساء اللواتي تناولن كميات أكبر من طوال حياتهن، مما يشير إلى أن تأثير كل من هذين العاملين على صحة العظام قد يتعزز عند تناولهما معاً.

ويقول إنوو ليو، عالم الأوبئة في "جامعة فليندرز": "لا تعني نتائجنا ضرورة التخلي عن القهوة أو الإفراط في شرب الشاي، ولكنها تشير إلى أن تناول الشاي باعتدال قد يكون وسيلة بسيطة لدعم صحة العظام، وأن الإفراط في تناول القهوة قد لا يكون مثالياً، خاصةً للنساء اللواتي يتناولن الكحول".



ويضيف: "بينما يظل الكالسيوم وفيتامين D عنصرين أساسيين لصحة العظام، فإن ما تتناولينه من مشروب قد يلعب دوراً أيضاً. وبالنسبة للنساء الأكبر سناً، قد يكون الاستمتاع بفنجان شاي يومياً أكثر من مجرد طقس مريح، بل قد يكون خطوة صغيرة نحو عظام أقوى".