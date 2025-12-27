تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تبطئ القهوة الشيخوخة البيولوجية؟
Lebanon 24
27-12-2025
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت أبحاث حديثة أن استهلاك القهوة المعتدل قد يلعب دورًا في تباطؤ بعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية، بفضل تأثيرها على التيلوميرات، وهي النهايات الواقية للكروموسومات المرتبطة بالإجهاد البيولوجي والتقدم في العمر.
وتشير الدراسات إلى أن المركبات النشطة في القهوة، مثل الكافيين والبوليفينول والأحماض الكلوروجينية، قد تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي ودعم استقرار التيلوميرات، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وطول العمر البيولوجي.
كما لوحظت فوائد محتملة في تحسين الوظائف الأيضية وتقليل الالتهاب، وهي عوامل مرتبطة بالصحة العقلية والمرونة الخلوية.
بالإضافة إلى ذلك، ربطت بعض الدراسات بين استهلاك القهوة وطول التيلوميرات لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية شديدة، مثل الفصام أو الاضطراب
الثنائي
القطب، ما يشير إلى أن المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة قد توفر دعمًا جزئيًا للخلايا في مواجهة الإجهاد البيولوجي.
ويؤكد الخبراء أن دمج القهوة في نمط حياة صحي يجب أن يكون معتدلاً. يُنصح باستهلاك كوب إلى كوبين يوميًا، مع مراعاة اختيار القهوة الطبيعية 100%، وتجنب الإفراط في الكافيين، وإقرانها بوجبات متوازنة ونوم منتظم. كما يمكن التناوب بين القهوة العادية ومنزوعة الكافيين، ودمجها في وصفات الطعام لتقليل الاعتماد على الكافيين والحصول على فوائد مضادات الأكسدة المستمرة.
تشجع النتائج الناشئة الباحثين على دراسة كيفية تأثير عادات الشرب اليومية على الشيخوخة البيولوجية، بما يعكس أهمية أسلوب الحياة والتغذية في دعم صحة الجسم والخلايا على المدى
الطويل
. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باحثون يجدون رابطًا بين الشوكولاتة الداكنة وعلامات الشيخوخة البيولوجية
Lebanon 24
باحثون يجدون رابطًا بين الشوكولاتة الداكنة وعلامات الشيخوخة البيولوجية
27/12/2025 19:57:05
27/12/2025 19:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر
Lebanon 24
عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر
27/12/2025 19:57:05
27/12/2025 19:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أبرز خمس عادات تُبطئ الشيخوخة؟
Lebanon 24
ما هي أبرز خمس عادات تُبطئ الشيخوخة؟
27/12/2025 19:57:05
27/12/2025 19:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر يبطئ الشيخوخة في الشوكولا الداكنة.. ما هو؟
Lebanon 24
عنصر يبطئ الشيخوخة في الشوكولا الداكنة.. ما هو؟
27/12/2025 19:57:05
27/12/2025 19:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الثنائي
حسين ال
الطويل
الكلور
الحص
تيار
بولي
كوبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
موجة إنفلونزا تضرب لبنان.. وبيان لوزارة الصحة هذه تفاصيله
Lebanon 24
موجة إنفلونزا تضرب لبنان.. وبيان لوزارة الصحة هذه تفاصيله
11:37 | 2025-12-27
27/12/2025 11:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
10:05 | 2025-12-27
27/12/2025 10:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
9 حيل ذهبية لإنقاص الوزن في الشتاء
Lebanon 24
9 حيل ذهبية لإنقاص الوزن في الشتاء
08:16 | 2025-12-27
27/12/2025 08:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيرة جدا وتنتشر بسرعة.. موجة إنفلونزا حادة تجتاح لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدا وتنتشر بسرعة.. موجة إنفلونزا حادة تجتاح لبنان
04:45 | 2025-12-27
27/12/2025 04:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض قد تكون نذيراً مبكراً على الإصابة بالخرف.. ما هي؟
Lebanon 24
أعراض قد تكون نذيراً مبكراً على الإصابة بالخرف.. ما هي؟
04:05 | 2025-12-27
27/12/2025 04:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
14:00 | 2025-12-26
26/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:37 | 2025-12-27
موجة إنفلونزا تضرب لبنان.. وبيان لوزارة الصحة هذه تفاصيله
10:05 | 2025-12-27
كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
08:16 | 2025-12-27
9 حيل ذهبية لإنقاص الوزن في الشتاء
04:45 | 2025-12-27
خطيرة جدا وتنتشر بسرعة.. موجة إنفلونزا حادة تجتاح لبنان
04:05 | 2025-12-27
أعراض قد تكون نذيراً مبكراً على الإصابة بالخرف.. ما هي؟
04:00 | 2025-12-27
عادات الشاي والقهوة قد تصيب النساء بهشاشة العظام.. دراسة تحذر
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 19:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 19:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 19:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24