Najib Mikati
9 حيل ذهبية لإنقاص الوزن في الشتاء

Lebanon 24
27-12-2025 | 08:16
Doc-P-1460593-639024456478729744.png
Doc-P-1460593-639024456478729744.png photos 0
غالباً ما يغرينا الشتاء بالخمول وتناول الوجبات الدسمة، حيث يتحول قصر النهار وبرودة الجو إلى تحديات حقيقية أمام فقدان الوزن.


وفيما يلي 9 نصائح ذهبية لوزن مثالي دون الحاجة للنادي الرياضي:

استعن بـ"دفء المنزل" ضد السعرات

خلال البرد، يزداد ميلنا للأطعمة المريحة. بدلاً من اللجوء للمقليات أو الحلويات، اجعل "الطبخ المنزلي" سلاحك الأول. الشوربات الدافئة، العدس، واليخنات الغنية بالخضروات والبروتين تمنحك شعوراً بالرضا والامتلاء، وتحميك من نوبات الجوع المفاجئة بين الوجبات.
 
فن إدارة الطبق وتناول الطعام بوعي

لست مضطراً للحرمان، بل السر في "الاعتدال". استخدم أطباقاً صغيرة لتخدع عقلك بصرياً، وامضغ طعامك ببطء شديد. التوقف فور الشعور بالشبع المبدئي يمنعك من السقوط في فخ "الإفراط الشتوي" الذي تسببه الرغبة في التدفئة عبر الطعام.

 اشرب كمية كافية من الماء

ينسى الكثيرون شرب الماء في الشتاء لغياب العطش، مما يؤدي لتباطؤ عملية الحرق. حافظ على نشاط جسمك بشرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب والكمون؛ فهذا لا يعزز الهضم فحسب، بل يمنع جسمك من الخلط بين الشعور بالعطش والجوع.

بروتينك أولاً لكبح الشهية

اجعل البروتين (بيض، أجبان، بقوليات، دجاج، أو أسماك) ضيفاً دائماً في كل وجبة. البروتين هو العنصر الأكثر قدرة على منحك شعوراً طويل الأمد بالشبع، ويقلل من رغبتك في تناول السكريات، مما يساعدك على فقدان الوزن بجهد أقل.
 
حظر التجول في "مطبخك" ليلاً

الليالي الطويلة تفتح باب الأكل أمام الشاشات، وهو المسبب الأول لزيادة الوزن. حاول إنهاء وجبة العشاء قبل النوم بثلاث ساعات. وإذا شعرت برغبة في التسلية، استبدل الطعام بمشروب دافئ ومهدئ مثل حليب الكركم أو شاي البابونج.

النوم العميق لحرق الدهون

نقص النوم يربك هرمونات الجوع ويجعلك تطلب الأطعمة غير الصحية. احرص على نيل 7 إلى 8 ساعات من النوم؛ فجسمك يحرق السعرات بذكاء أكبر أثناء الراحة، كما أن النوم الكافي يقلل من "شراهة الشتاء" في اليوم التالي.

استراتيجية "الحركة المستمرة" والنشاط العابر

الاستغناء عن النادي الرياضي لا يعني الجمود. حافظ على معدل حرقك عبر "النشاط اليومي": أنجز أعمالك المنزلية بنشاط، تمشَّ أثناء مكالماتك الهاتفية، أو قُم بتمارين تمدد خفيفة. هذه الحركات البسيطة تبقي عملية التمثيل الغذائي في حالة تأهب.
 
تجنب "فخاخ" السكر والمصنّعات

منتجات المخابز والحلويات المغلفة هي العدو الأول لرشاقتك في الشتاء. قلل من استهلاك هذه المصادر المليئة بالسعرات الفارغة، واستبدلها ببدائل طبيعية مثل الفواكه الموسمية أو المكسرات المحمصة لضمان طاقة مستدامة دون زيادة في الوزن.

الهدوء النفسي درع ضد السمنة

يؤدي التوتر إلى "الأكل العاطفي" وتراكم الدهون خاصة في منطقة البطن. استخدم تقنيات التنفس العميق أو التأمل أو قضاء وقت هادئ مع من تحب؛ فالسيطرة على مستويات التوتر هي الخطوة الأولى للسيطرة على قياس ملابسك. (إرم نيوز) 
