كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟

أفاد الدكتور يوري نيستيروفسكي، الأستاذ المشارك في وجراحة الأعصاب وعلم الوراثة الطبية في الطبية، بأن النساء يعانين من الصداع النصفي أكثر من الرجال.

ووفقا للدكتور نيستيروفسكي، يجب عند تكرر نوبات الصداع النصفي استشارة الطبيب وتجنب الإفراط في تناول الأدوية المسكنة.



وقال: "وفقا لنتائج دراسات سكانية عالمية وروسية، يتراوح معدل انتشار الصداع النصفي بدون هالة سنويا بين البالغين بين 14 و21%، وهو أكثر شيوعا بين النساء، حيث يبلغ متوسط انتشاره بين النساء 17%، بينما يصل إلى 8% بين الرجال. ويُعد الصداع النصفي من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص".



وأضاف الطبيب أن الصداع النصفي المصحوب بهالة هو شكل آخر من المرض، لكنه أقل انتشارا، حيث تبلغ نسبة انتشاره حوالي 2.5%. ويتميز هذا النوع بأعراض قصيرة الأمد، مثل ضعف البصر، إذ تظهر نقاط أو خطوط متذبذبة في مجال الرؤية قد تكون ساطعة أو متوهجة، أو ببساطة بقع داكنة. كما قد يشعر المريض بتنميل أو وخز في جانب واحد من الوجه أو الذراع أو الساق، بالإضافة إلى صعوبة في النطق، وكأن "اللسان لا يستجيب".



وأوضح نيستيروفسكي أن هذه الأعراض عادة تسبق بداية الصداع أو تظهر عند بدايته، وقد تستمر في المتوسط من 20 دقيقة إلى ساعة. (روسيا اليوم)