تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟

Lebanon 24
27-12-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1460625-639024520349384101.jpg
Doc-P-1460625-639024520349384101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الدكتور يوري نيستيروفسكي، الأستاذ المشارك في قسم طب الأعصاب وجراحة الأعصاب وعلم الوراثة الطبية في جامعة بيروغوف الطبية، بأن النساء يعانين من الصداع النصفي أكثر من الرجال.
 
ووفقا للدكتور نيستيروفسكي، يجب عند تكرر نوبات الصداع النصفي استشارة الطبيب وتجنب الإفراط في تناول الأدوية المسكنة.

وقال: "وفقا لنتائج دراسات سكانية عالمية وروسية، يتراوح معدل انتشار الصداع النصفي بدون هالة سنويا بين البالغين بين 14 و21%، وهو أكثر شيوعا بين النساء، حيث يبلغ متوسط انتشاره بين النساء 17%، بينما يصل إلى 8% بين الرجال. ويُعد الصداع النصفي من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص".

وأضاف الطبيب أن الصداع النصفي المصحوب بهالة هو شكل آخر من المرض، لكنه أقل انتشارا، حيث تبلغ نسبة انتشاره حوالي 2.5%. ويتميز هذا النوع بأعراض قصيرة الأمد، مثل ضعف البصر، إذ تظهر نقاط أو خطوط متذبذبة في مجال الرؤية قد تكون ساطعة أو متوهجة، أو ببساطة بقع داكنة. كما قد يشعر المريض بتنميل أو وخز في جانب واحد من الوجه أو الذراع أو الساق، بالإضافة إلى صعوبة في النطق، وكأن "اللسان لا يستجيب".

وأوضح نيستيروفسكي أن هذه الأعراض عادة تسبق بداية الصداع أو تظهر عند بدايته، وقد تستمر في المتوسط من 20 دقيقة إلى ساعة. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لتخفيف نوبات الصداع النصفي.. اليكم فوائد الزنجبيل
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
7 أسرار خفية للزنجبيل تهزم الصداع النصفي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو الصداع النصفي لدى الأطفال؟
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قسم طب الأعصاب

جامعة بيروغوف

روسيا اليوم

روسيا

المري

جامع

كاني

تيرو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:37 | 2025-12-27
Lebanon24
08:16 | 2025-12-27
Lebanon24
06:32 | 2025-12-27
Lebanon24
04:45 | 2025-12-27
Lebanon24
04:05 | 2025-12-27
Lebanon24
04:00 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24