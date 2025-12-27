تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
Lebanon 24
27-12-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الدكتور يوري نيستيروفسكي، الأستاذ المشارك في
قسم طب الأعصاب
وجراحة الأعصاب وعلم الوراثة الطبية في
جامعة بيروغوف
الطبية، بأن النساء يعانين من الصداع النصفي أكثر من الرجال.
ووفقا للدكتور نيستيروفسكي، يجب عند تكرر نوبات الصداع النصفي استشارة الطبيب وتجنب الإفراط في تناول الأدوية المسكنة.
وقال: "وفقا لنتائج دراسات سكانية عالمية وروسية، يتراوح معدل انتشار الصداع النصفي بدون هالة سنويا بين البالغين بين 14 و21%، وهو أكثر شيوعا بين النساء، حيث يبلغ متوسط انتشاره بين النساء 17%، بينما يصل إلى 8% بين الرجال. ويُعد الصداع النصفي من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص".
وأضاف الطبيب أن الصداع النصفي المصحوب بهالة هو شكل آخر من المرض، لكنه أقل انتشارا، حيث تبلغ نسبة انتشاره حوالي 2.5%. ويتميز هذا النوع بأعراض قصيرة الأمد، مثل ضعف البصر، إذ تظهر نقاط أو خطوط متذبذبة في مجال الرؤية قد تكون ساطعة أو متوهجة، أو ببساطة بقع داكنة. كما قد يشعر المريض بتنميل أو وخز في جانب واحد من الوجه أو الذراع أو الساق، بالإضافة إلى صعوبة في النطق، وكأن "اللسان لا يستجيب".
وأوضح نيستيروفسكي أن هذه الأعراض عادة تسبق بداية الصداع أو تظهر عند بدايته، وقد تستمر في المتوسط من 20 دقيقة إلى ساعة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
Lebanon 24
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
27/12/2025 19:57:18
27/12/2025 19:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لتخفيف نوبات الصداع النصفي.. اليكم فوائد الزنجبيل
Lebanon 24
لتخفيف نوبات الصداع النصفي.. اليكم فوائد الزنجبيل
27/12/2025 19:57:18
27/12/2025 19:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أسرار خفية للزنجبيل تهزم الصداع النصفي
Lebanon 24
7 أسرار خفية للزنجبيل تهزم الصداع النصفي
27/12/2025 19:57:18
27/12/2025 19:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو الصداع النصفي لدى الأطفال؟
Lebanon 24
ما هو الصداع النصفي لدى الأطفال؟
27/12/2025 19:57:18
27/12/2025 19:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قسم طب الأعصاب
جامعة بيروغوف
روسيا اليوم
روسيا
المري
جامع
كاني
تيرو
تابع
قد يعجبك أيضاً
موجة إنفلونزا تضرب لبنان.. وبيان لوزارة الصحة هذه تفاصيله
Lebanon 24
موجة إنفلونزا تضرب لبنان.. وبيان لوزارة الصحة هذه تفاصيله
11:37 | 2025-12-27
27/12/2025 11:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
9 حيل ذهبية لإنقاص الوزن في الشتاء
Lebanon 24
9 حيل ذهبية لإنقاص الوزن في الشتاء
08:16 | 2025-12-27
27/12/2025 08:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تبطئ القهوة الشيخوخة البيولوجية؟
Lebanon 24
هل تبطئ القهوة الشيخوخة البيولوجية؟
06:32 | 2025-12-27
27/12/2025 06:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيرة جدا وتنتشر بسرعة.. موجة إنفلونزا حادة تجتاح لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدا وتنتشر بسرعة.. موجة إنفلونزا حادة تجتاح لبنان
04:45 | 2025-12-27
27/12/2025 04:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض قد تكون نذيراً مبكراً على الإصابة بالخرف.. ما هي؟
Lebanon 24
أعراض قد تكون نذيراً مبكراً على الإصابة بالخرف.. ما هي؟
04:05 | 2025-12-27
27/12/2025 04:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
14:00 | 2025-12-26
26/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:37 | 2025-12-27
موجة إنفلونزا تضرب لبنان.. وبيان لوزارة الصحة هذه تفاصيله
08:16 | 2025-12-27
9 حيل ذهبية لإنقاص الوزن في الشتاء
06:32 | 2025-12-27
هل تبطئ القهوة الشيخوخة البيولوجية؟
04:45 | 2025-12-27
خطيرة جدا وتنتشر بسرعة.. موجة إنفلونزا حادة تجتاح لبنان
04:05 | 2025-12-27
أعراض قد تكون نذيراً مبكراً على الإصابة بالخرف.. ما هي؟
04:00 | 2025-12-27
عادات الشاي والقهوة قد تصيب النساء بهشاشة العظام.. دراسة تحذر
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 19:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 19:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 19:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24