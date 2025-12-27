تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
أجهزة صغيرة داخل المنزل قد تضر بصحة أطفالكم
Lebanon 24
27-12-2025
|
23:00
تضم معظم المنازل أجهزة كهربائية تُسهّل الحياة اليومية، مثل مجففات الشعر ومحامص الخبز والقلايات الهوائية، لكن مراجعات وتقارير حديثة حذّرت من أن استخدامها قد يطلق جسيمات فائقة الدقة في الهواء، خصوصاً أثناء الطهي، بما قد يرفع المخاطر الصحية داخل الأماكن المغلقة.
وتشير مراجعة حديثة إلى أن التعرض للجسيمات متناهية الصغر في البيئة ومكان العمل يرتبط بآثار صحية ضارة، فيما نقلت مجلة "نيوزويك" تحذيرات علماء من
كوريا
الجنوبية بشأن أجهزة منزلية صغيرة مزودة بملفات تسخين كهربائية ومحركات
تيار
مستمر، قد تبث "تركيزات عالية" من جسيمات متناهية الصغر لمعادن ثقيلة، مع احتمال أن تستقر في أعماق الرئتين، ولا سيما لدى الأطفال عند التعرض المزمن.
وفي هذا السياق، أوضح "ميديكال إكسبرس" أن مصادر الانبعاث داخل المنازل قد تكون أكثر تأثيراً من المصادر الخارجية، مع تطور تقنيات القياس التي أظهرت أن هذه الجسيمات غير المرئية بالعين المجردة قد تمثل خطراً حقيقياً على جودة الهواء الداخلي. وتُعرّف الجسيمات متناهية الصغر بأنها جسيمات يقل قطرها عن 0.1 ميكرومتر، ويُعتقد أن خطورتها قد ترتفع بسبب قدرتها على اختراق الرئتين بعمق والوصول إلى مجرى
الدم
.
وفي دراسة لجامعة بوسان في كوريا الجنوبية أُجريت في تشرين الأول الماضي بقيادة البروفيسور تشانغ هيوك كيم، جرى قياس انبعاثات الجسيمات من أجهزة شائعة، بينها القلايات الهوائية ومحامص الخبز ومجففات الشعر، مع مقارنة بين محركات "ذات فرش" وأخرى "عديمة الفرش"، إضافة إلى فحص ملفات التسخين. وأظهرت النتائج أن الأجهزة المعتمدة على محركات ذات فرش أو ملفات تسخين كهربائية تطلق تركيزات أعلى بنحو 10 إلى 100 مرة من الأجهزة المزودة بمحركات عديمة الفرش، كما كشفت التحاليل احتواء العديد من ملفات التسخين على معادن ثقيلة بينها النحاس والحديد والألومنيوم والفضة والتيتانيوم.
وخلصت الدراسة إلى أن استنشاق هذه الجسيمات قد يزيد من خطر الالتهاب والتسمم الخلوي نتيجة تراكمها في الحويصلات الهوائية، محذرة من أن الرضع والأطفال الصغار قد يكونون أكثر عرضة بسبب صغر مجاريهم الهوائية وارتفاع نسبة الترسبات إلى وزن أجسامهم. كما دفعت النتائج إلى إعادة النظر في اختيار الأجهزة المنزلية، مع التركيز على اقتناء أجهزة بمحركات "عديمة الفرش" ومكونات تسخين محسّنة للحد من الانبعاثات داخل المنازل. (الجزيرة)
