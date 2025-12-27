تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أجهزة صغيرة داخل المنزل قد تضر بصحة أطفالكم

Lebanon 24
27-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1460748-639024767097177134.png
Doc-P-1460748-639024767097177134.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تضم معظم المنازل أجهزة كهربائية تُسهّل الحياة اليومية، مثل مجففات الشعر ومحامص الخبز والقلايات الهوائية، لكن مراجعات وتقارير حديثة حذّرت من أن استخدامها قد يطلق جسيمات فائقة الدقة في الهواء، خصوصاً أثناء الطهي، بما قد يرفع المخاطر الصحية داخل الأماكن المغلقة.

وتشير مراجعة حديثة إلى أن التعرض للجسيمات متناهية الصغر في البيئة ومكان العمل يرتبط بآثار صحية ضارة، فيما نقلت مجلة "نيوزويك" تحذيرات علماء من كوريا الجنوبية بشأن أجهزة منزلية صغيرة مزودة بملفات تسخين كهربائية ومحركات تيار مستمر، قد تبث "تركيزات عالية" من جسيمات متناهية الصغر لمعادن ثقيلة، مع احتمال أن تستقر في أعماق الرئتين، ولا سيما لدى الأطفال عند التعرض المزمن.

وفي هذا السياق، أوضح "ميديكال إكسبرس" أن مصادر الانبعاث داخل المنازل قد تكون أكثر تأثيراً من المصادر الخارجية، مع تطور تقنيات القياس التي أظهرت أن هذه الجسيمات غير المرئية بالعين المجردة قد تمثل خطراً حقيقياً على جودة الهواء الداخلي. وتُعرّف الجسيمات متناهية الصغر بأنها جسيمات يقل قطرها عن 0.1 ميكرومتر، ويُعتقد أن خطورتها قد ترتفع بسبب قدرتها على اختراق الرئتين بعمق والوصول إلى مجرى الدم.

وفي دراسة لجامعة بوسان في كوريا الجنوبية أُجريت في تشرين الأول الماضي بقيادة البروفيسور تشانغ هيوك كيم، جرى قياس انبعاثات الجسيمات من أجهزة شائعة، بينها القلايات الهوائية ومحامص الخبز ومجففات الشعر، مع مقارنة بين محركات "ذات فرش" وأخرى "عديمة الفرش"، إضافة إلى فحص ملفات التسخين. وأظهرت النتائج أن الأجهزة المعتمدة على محركات ذات فرش أو ملفات تسخين كهربائية تطلق تركيزات أعلى بنحو 10 إلى 100 مرة من الأجهزة المزودة بمحركات عديمة الفرش، كما كشفت التحاليل احتواء العديد من ملفات التسخين على معادن ثقيلة بينها النحاس والحديد والألومنيوم والفضة والتيتانيوم.

وخلصت الدراسة إلى أن استنشاق هذه الجسيمات قد يزيد من خطر الالتهاب والتسمم الخلوي نتيجة تراكمها في الحويصلات الهوائية، محذرة من أن الرضع والأطفال الصغار قد يكونون أكثر عرضة بسبب صغر مجاريهم الهوائية وارتفاع نسبة الترسبات إلى وزن أجسامهم. كما دفعت النتائج إلى إعادة النظر في اختيار الأجهزة المنزلية، مع التركيز على اقتناء أجهزة بمحركات "عديمة الفرش" ومكونات تسخين محسّنة للحد من الانبعاثات داخل المنازل. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أجهزة منزلية شائعة تهدد الصحة.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير FBI: دهمنا منزل مطلق النار في ولاية واشنطن ونفذنا أوامر تفتيش وصادرنا أجهزة إلكترونية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ادرعي: استهدفنا عنصراً في حزب الله فعّل عملاء داخل اجهزة الامن اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في منزل بكازاخستان أدى إلى مقتل 12 شخصا معظمهم أطفال
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الجزيرة

التركي

على بن

المجر

الترك

جزيرة

العين

كوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2025-12-28
Lebanon24
06:11 | 2025-12-28
Lebanon24
04:55 | 2025-12-28
Lebanon24
03:30 | 2025-12-28
Lebanon24
03:16 | 2025-12-28
Lebanon24
03:10 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24