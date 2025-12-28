عضة الكلب "المسعور".. هذا ما تسببه لك

شهدت محافظة بورسعيد شمال مصر واقعة مأساوية، بعدما توفي رجل يبلغ 75 عاماً إثر تعرضه لهجوم من مجموعة كلاب ضالة أثناء عودته إلى منزله.



ووفق التحقيقات الرسمية، فإن الضحية محمد عثمان جاويش كان يحمل كيساً يحتوي على لحوم اشتراها، ما جذب قطيعاً من الكلاب التي هاجمته بشكل مفاجئ، وتسبب الهجوم في تمزيق ملابسه وإصابته بجروح عميقة في اليدين والقدمين.



وفي توضيح للأسباب المحتملة للوفاة بعد عضة كلب، قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن الوفاة قد تعود لعوامل متعددة منها الخوف الشديد أو الصدمة النفسية أو التسمم، موضحاً أن الصدمة المفاجئة لدى كبار السن، خصوصاً من لديهم أمراض مزمنة كأمراض القلب، قد تؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر مثل “الأدرينالين” بكميات كبيرة ومفاجئة، ما قد يسبب اضطراباً في وظائف القلب والأوعية الدموية، وقد ينتهي بعدم انتظام ضربات القلب أو ارتفاع حاد في ضغط ، وصولاً إلى نوبة أو سكتة قلبية مرتبطة بالإجهاد الشديد.



في المقابل، أكد الرفاعي، استشاري الحميات، أن الوفاة بسبب عضة كلب “مسعور” لا تحدث عادة فوراً، بل قد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر تبعاً لسرعة انتشار في الجهاز العصبي، مع ظهور أعراض قبل الوفاة، ما يجعل التدخل المبكر حاسماً. وأشار إلى يتضمن التوجه فوراً إلى مركز صحي لتطهير الجرح بدقة ثم أخذ المصل الوقائي عبر سلسلة حقن قد تصل إلى أربع أمبولات، لافتاً إلى أن الالتزام بهذه الخطوات يرفع فرص النجاة.



ومن جهتها، حذرت الدكتورة سارة عطاالله، العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بمصر، من أن عقر الكلاب الضالة يمثل خطراً لنقل الأمراض المشتركة، وعلى رأسها "السعار"، مؤكدة أنه مرض قاتل بنسبة 100% عند ظهور أعراضه دون علاج استباقي. وشددت على ضرورة التوجه إلى المستشفى فوراً عند أي خدش أو عقر، لأن التمييز بين الكلب المصاب والسليم قد يكون صعباً، مطالبة بتجنب الاحتكاك بالكلاب الضالة أو استفزازها، ولفتت إلى أن السعار لا يقتصر على الكلاب وقد ينتقل أيضاً عبر القطط والخفافيش والأبقار المصابة والذئاب. (العربية)

