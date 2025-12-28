تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تتناول طعاما صحيا أثناء الأعياد؟ خبيرة تغذية تشرح
Lebanon 24
28-12-2025
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمتلئ فترة الأعياد بأطعمة مغرية تجعل الالتزام بنظام غذائي صحي أصعب من المعتاد. وفي هذا السياق، قدّمت أخصائية التغذية وأستاذة جامعة تكساس
المسيحية
آن فانبيبر مجموعة نصائح تساعد على اتخاذ خيارات أفضل خلال موسم العطلات من دون حرمان.
ترى فانبيبر أن الخطوة الأولى هي تقليل الحلويات، باعتبارها "التحدي الأصعب" في الأعياد مع كثرة ما يُقدَّم منها كهدايا وتراكمها في البيت. وتقترح لمواجهة ذلك مشاركة ما يصلك من حلويات مع الأصدقاء أو الجيران. وإن كنت لا ترغب بتوزيعها، يمكن تقسيمها في أكياس صغيرة وتجميدها للاستمتاع بها على فترات وبكميات أقل، مع إبقائها بعيداً عن النظر لتخفيف الرغبة في تناولها باستمرار.
وفي الحفلات التي تمتلئ بالطعام، تنصح بتجنب الوقوف قرب "طاولة الحلويات" أو طاولة الطعام عموماً أثناء الحديث مع الأصدقاء، لأن ذلك يشجع على الأكل المتواصل. وبدلاً من ملء طبق كبير، يمكن الاكتفاء بلقمات صغيرة توضع على منديل، مع التركيز على خيارات أخرى مثل الخضراوات والفواكه والبروتينات.
قبل أي مناسبة، توصي فانبيبر بتناول وجبة أو "سناك" يحتوي على كمية جيدة من البروتين والدهون الصحية للشعور بالشبع، وتجنب الوصول إلى الحفلة وأنت جائع جداً. وفي المنزل، تقترح بناء الوجبات على البروتين الخالي من الدهون والخضراوات والسلطات والبقوليات والفواكه، مع إضافة المكسرات والبذور لدهون صحية وتنوع في الملمس، والحرص على وجبة أولى جيدة خلال اليوم تتضمن البروتين.
أما المشروبات، فالأفضل اختيار خيارات قليلة السعرات مثل الماء والشاي والمياه الغازية أو "البيرة الخفيفة"، وتقليل المشروبات السكرية. وإذا كان هناك كحول، تنصح بشرب كوب ماء بين كل مشروب وآخر. وتشير إلى أن حمل مشروب “صحي” قد يساعد أيضاً على تقليل تناول الطعام لأن اليدين تكونان مشغولتين، كما أن الماء المنكه أو الماء مع الليمون قد يخفف الرغبة في الإفراط.
وتضيف فانبيبر عادات بسيطة أخرى: تجنب الأكل الثقيل في وقت متأخر لأن ذلك يؤثر على جودة النوم، ومحاولة المشي أينما كنت، إذ يساعد المشي بعد الطعام على الهضم، سواء داخل الحفلة أو بعد المطعم أو حول المنزل بعد العشاء. (verywell health)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه الأطعمة لا ينبغي تناولها أثناء نزلات البرد
Lebanon 24
هذه الأطعمة لا ينبغي تناولها أثناء نزلات البرد
28/12/2025 17:34:45
28/12/2025 17:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
طقطقة المفاصل… هل هي خطيرة؟ خبيرة تغذية توضح الأسباب و العلاج
Lebanon 24
طقطقة المفاصل… هل هي خطيرة؟ خبيرة تغذية توضح الأسباب و العلاج
28/12/2025 17:34:45
28/12/2025 17:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة خبيرة تغذية شهيرة... هذا ما حصل معها
Lebanon 24
العثور على جثة خبيرة تغذية شهيرة... هذا ما حصل معها
28/12/2025 17:34:45
28/12/2025 17:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
Lebanon 24
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
28/12/2025 17:34:45
28/12/2025 17:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في المنزل
في تناوله
المسيحية
بات على
مسيحية
التزام
التركي
السكري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع الانتشار السريع لفيروس H3N2... دعوة لهؤلاء المرضى!
Lebanon 24
مع الانتشار السريع لفيروس H3N2... دعوة لهؤلاء المرضى!
07:40 | 2025-12-28
28/12/2025 07:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقنعة الفحم".. هل هي مضرّة للبشرة؟
Lebanon 24
"أقنعة الفحم".. هل هي مضرّة للبشرة؟
06:11 | 2025-12-28
28/12/2025 06:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للمصابين بمرض السكري.. هذه الفواكه لا ترفع مستوى السكر في الدم
Lebanon 24
للمصابين بمرض السكري.. هذه الفواكه لا ترفع مستوى السكر في الدم
04:55 | 2025-12-28
28/12/2025 04:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 عادات "هادئة" قد تضر بصحتك.. انتبه لها قبل أن تتراكم
Lebanon 24
6 عادات "هادئة" قد تضر بصحتك.. انتبه لها قبل أن تتراكم
03:16 | 2025-12-28
28/12/2025 03:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:40 | 2025-12-28
مع الانتشار السريع لفيروس H3N2... دعوة لهؤلاء المرضى!
06:11 | 2025-12-28
"أقنعة الفحم".. هل هي مضرّة للبشرة؟
04:55 | 2025-12-28
للمصابين بمرض السكري.. هذه الفواكه لا ترفع مستوى السكر في الدم
03:30 | 2025-12-28
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:16 | 2025-12-28
6 عادات "هادئة" قد تضر بصحتك.. انتبه لها قبل أن تتراكم
00:39 | 2025-12-28
عضة الكلب "المسعور".. هذا ما تسببه لك
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24