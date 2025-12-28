تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

كيف تتناول طعاما صحيا أثناء الأعياد؟ خبيرة تغذية تشرح

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:10
تمتلئ فترة الأعياد بأطعمة مغرية تجعل الالتزام بنظام غذائي صحي أصعب من المعتاد. وفي هذا السياق، قدّمت أخصائية التغذية وأستاذة جامعة تكساس المسيحية آن فانبيبر مجموعة نصائح تساعد على اتخاذ خيارات أفضل خلال موسم العطلات من دون حرمان.

ترى فانبيبر أن الخطوة الأولى هي تقليل الحلويات، باعتبارها "التحدي الأصعب" في الأعياد مع كثرة ما يُقدَّم منها كهدايا وتراكمها في البيت. وتقترح لمواجهة ذلك مشاركة ما يصلك من حلويات مع الأصدقاء أو الجيران. وإن كنت لا ترغب بتوزيعها، يمكن تقسيمها في أكياس صغيرة وتجميدها للاستمتاع بها على فترات وبكميات أقل، مع إبقائها بعيداً عن النظر لتخفيف الرغبة في تناولها باستمرار.

وفي الحفلات التي تمتلئ بالطعام، تنصح بتجنب الوقوف قرب "طاولة الحلويات" أو طاولة الطعام عموماً أثناء الحديث مع الأصدقاء، لأن ذلك يشجع على الأكل المتواصل. وبدلاً من ملء طبق كبير، يمكن الاكتفاء بلقمات صغيرة توضع على منديل، مع التركيز على خيارات أخرى مثل الخضراوات والفواكه والبروتينات.

قبل أي مناسبة، توصي فانبيبر بتناول وجبة أو "سناك" يحتوي على كمية جيدة من البروتين والدهون الصحية للشعور بالشبع، وتجنب الوصول إلى الحفلة وأنت جائع جداً. وفي المنزل، تقترح بناء الوجبات على البروتين الخالي من الدهون والخضراوات والسلطات والبقوليات والفواكه، مع إضافة المكسرات والبذور لدهون صحية وتنوع في الملمس، والحرص على وجبة أولى جيدة خلال اليوم تتضمن البروتين.

أما المشروبات، فالأفضل اختيار خيارات قليلة السعرات مثل الماء والشاي والمياه الغازية أو "البيرة الخفيفة"، وتقليل المشروبات السكرية. وإذا كان هناك كحول، تنصح بشرب كوب ماء بين كل مشروب وآخر. وتشير إلى أن حمل مشروب “صحي” قد يساعد أيضاً على تقليل تناول الطعام لأن اليدين تكونان مشغولتين، كما أن الماء المنكه أو الماء مع الليمون قد يخفف الرغبة في الإفراط.

وتضيف فانبيبر عادات بسيطة أخرى: تجنب الأكل الثقيل في وقت متأخر لأن ذلك يؤثر على جودة النوم، ومحاولة المشي أينما كنت، إذ يساعد المشي بعد الطعام على الهضم، سواء داخل الحفلة أو بعد المطعم أو حول المنزل بعد العشاء. (verywell health)
