تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تأثير الشاشات على صحة النظر لدى الأطفال
Lebanon 24
28-12-2025
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفاز جزءًا من حياة الأطفال اليومية، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤثر على صحة العينين. تشير الدراسات إلى أن التعرض
الطويل
للشاشات يمكن أن يسبب إجهاد
العين
، جفافها، وظهور أعراض مثل الصداع وتشوش الرؤية.
ينصح الأطباء بتحديد أوقات استخدام الشاشات للأطفال، وإعطاء فترات راحة منتظمة كل 20-30 دقيقة، بالإضافة إلى تشجيع اللعب والأنشطة
في الهواء الطلق
التي تساعد على تقوية النظر وتقليل إجهاد العينين. كما يُنصح بفحص العينين دورياً للتأكد من سلامة البصر والكشف المبكر عن أي مشكلات محتملة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هو الصداع النصفي لدى الأطفال؟
Lebanon 24
ما هو الصداع النصفي لدى الأطفال؟
29/12/2025 03:20:01
29/12/2025 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
Lebanon 24
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
29/12/2025 03:20:01
29/12/2025 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فعلا يؤثر الضوء الأزرق على نوم الأطفال؟
Lebanon 24
هل فعلا يؤثر الضوء الأزرق على نوم الأطفال؟
29/12/2025 03:20:01
29/12/2025 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة غزة: قرار بدفن 14 شهيدا كانت جثامينهم محتجزة لدى القوات الاسرائيلية بعد تعذر التعرف عليهم
Lebanon 24
صحة غزة: قرار بدفن 14 شهيدا كانت جثامينهم محتجزة لدى القوات الاسرائيلية بعد تعذر التعرف عليهم
29/12/2025 03:20:01
29/12/2025 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في الهواء الطلق
الطويل
العين
دوري
قد يعجبك أيضاً
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
Lebanon 24
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
11:27 | 2025-12-28
28/12/2025 11:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مع الانتشار السريع لفيروس H3N2... دعوة لهؤلاء المرضى!
Lebanon 24
مع الانتشار السريع لفيروس H3N2... دعوة لهؤلاء المرضى!
07:40 | 2025-12-28
28/12/2025 07:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقنعة الفحم".. هل هي مضرّة للبشرة؟
Lebanon 24
"أقنعة الفحم".. هل هي مضرّة للبشرة؟
06:11 | 2025-12-28
28/12/2025 06:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للمصابين بمرض السكري.. هذه الفواكه لا ترفع مستوى السكر في الدم
Lebanon 24
للمصابين بمرض السكري.. هذه الفواكه لا ترفع مستوى السكر في الدم
04:55 | 2025-12-28
28/12/2025 04:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:27 | 2025-12-28
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
07:40 | 2025-12-28
مع الانتشار السريع لفيروس H3N2... دعوة لهؤلاء المرضى!
06:11 | 2025-12-28
"أقنعة الفحم".. هل هي مضرّة للبشرة؟
04:55 | 2025-12-28
للمصابين بمرض السكري.. هذه الفواكه لا ترفع مستوى السكر في الدم
03:30 | 2025-12-28
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:16 | 2025-12-28
6 عادات "هادئة" قد تضر بصحتك.. انتبه لها قبل أن تتراكم
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24