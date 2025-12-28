تأثير الشاشات على صحة النظر لدى الأطفال

أصبح استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفاز جزءًا من حياة الأطفال اليومية، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤثر على صحة العينين. تشير الدراسات إلى أن التعرض للشاشات يمكن أن يسبب إجهاد ، جفافها، وظهور أعراض مثل الصداع وتشوش الرؤية.ينصح الأطباء بتحديد أوقات استخدام الشاشات للأطفال، وإعطاء فترات راحة منتظمة كل 20-30 دقيقة، بالإضافة إلى تشجيع اللعب والأنشطة التي تساعد على تقوية النظر وتقليل إجهاد العينين. كما يُنصح بفحص العينين دورياً للتأكد من سلامة البصر والكشف المبكر عن أي مشكلات محتملة.