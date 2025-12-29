تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
من خلال هذه الاطعمة.. كيف تقوي مناعتك في البرد؟

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:10
تتزايد مخاطر ضعف المناعة، وزيادة الحساسية، وجفاف الجلد، والتعرض لنزلات البرد، مع حلول فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وشدة الرياح الباردة التي تُبطئ عمل الجهاز المناعي.

 

وفي هذا السياق، شدد خبراء الصحة على أهمية دعم الجسم بأطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز المناعة وتحسن الهضم وتوفر الدفء الطبيعي.

 

وشارك الدكتور ألوك تشوبرا، عبر حسابه على إنستغرام، أبرز "الأطعمة الخارقة" لفصل الشتاء، مشيراً إلى أن بناء المناعة عملية طويلة لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها. 

 

الخردل الأخضر: يُعد الخردل الأخضر من الخضراوات الورقية الغنية بالفيتامينات A وC وK، إضافة إلى محتواه العالي من الألياف التي تدعم الهضم وصحة القلب.

 

وصفه تشوبرا بأنه "غذاء أساسي لفصل الشتاء" لما يوفره من عناصر غذائية ضرورية.

 

الكركم الطازج: مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، يعزز صحة الجلد والمناعة.

 

ويقترح تشوبرا إضافته إلى القهوة مع زيت MCT أو السمن والقرفة، لتعزيز الفوائد المضادة للالتهابات.

 

التمر: يمنح دفئًا طبيعيًا وطاقة فورية، ويحتوي على الحديد الذي يدعم صحة الدم والهضم، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يعززان القدرة على التحمل والمناعة، ويُعد خياراً مثالياً خلال فترات الإرهاق الموسمي والتعافي من الأمراض.

 

بذور السمسم: تُعد مصدراً غنياً بالكالسيوم وخصائصها الحرارية الطبيعية تساعد الجسم على الاحتفاظ بالدفء. 

 

وأكد الدكتور تشوبرا أن اعتماد نظام غذائي متوازن وغني بهذه الأطعمة يعزز الدفاع الطبيعي للجسم ويقلل من مخاطر العدوى الموسمية، مشدداً على أهمية التغذية المستمرة والموسمية كأساس لصحة متينة وطاقة متجددة خلال الشتاء.

