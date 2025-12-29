تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
2
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يؤثر الاستخدام المتكرر لقطرات الأنف على التنفس الطبيعي؟
Lebanon 24
29-12-2025
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الدكتور
فلاديمير زايتسيف
، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن قطرات الأنف التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية يمكن أن تعطل الوظيفة الطبيعية لهذه الأوعية.
عادة، ينظم الجسم انقباض الأوعية الدموية الأنفية من خلال إفراز الأدرينالين الطبيعي الذي تنتجه الغدد الكظرية ويصل إلى أنسجة القرينات الأنفية. لكن عند الاستخدام المتكرر لقطرات تحتوي على زيلوميتازولين أو أوكسي ميتازولين، يتوقف الجسم تدريجيا عن هذه الوظيفة ويعتمد على المادة الموجودة في القطرات.
وأضاف الطبيب: "تسبب هذه القطرات الإدمان بالفعل، لأنها تحل محل إفراز الأدرينالين الطبيعي في القرينات الأنفية السفلية. ومع الوقت، يدخل الشخص في حلقة مفرغة من الاعتماد على القطرات."
ونصح زايتسيف باستخدام هذه الأدوية فقط عند الضرورة القصوى، ولمدة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام، حتى مع احتقان شديد للأنف، لمنح الجسم فرصة لاستعادة تنظيمه الطبيعي للأوعية الدموية.
في حال حدوث الإدمان، يجب التوقف عن القطرات تدريجيا بتقليل عدد مرات الاستخدام، وإذا لم تنجح هذه الطريقة، يُفضل استشارة طبيب مختص. تشمل طرق العلاج استعادة نشاط الغشاء المخاطي عبر العلاج الطبيعي،
الري
بالشفط، أو التخثير بالموجات الراديوية، بما يساعد
على استعادة
التنفس الأنفي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطرات للأنف لعلاج نوع خطير من السرطان.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
قطرات للأنف لعلاج نوع خطير من السرطان.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
29/12/2025 20:23:31
29/12/2025 20:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
29/12/2025 20:23:31
29/12/2025 20:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر تليف الكبد على أمراض القلب؟
Lebanon 24
كيف يؤثر تليف الكبد على أمراض القلب؟
29/12/2025 20:23:31
29/12/2025 20:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الغذاء على جودة النوم؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الغذاء على جودة النوم؟
29/12/2025 20:23:31
29/12/2025 20:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فلاديمير زايتسيف
روسيا اليوم
على استعادة
فلاديمير
روسيا
العلا
القطر
الغد
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الطعام والماء والهواء.. ميكروبلاستيك يستقر في الأعضاء ويؤذي الأوعية
Lebanon 24
من الطعام والماء والهواء.. ميكروبلاستيك يستقر في الأعضاء ويؤذي الأوعية
12:21 | 2025-12-29
29/12/2025 12:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة صحية تساعد على التعافي من "الإنفلونزا الخارقة".. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة صحية تساعد على التعافي من "الإنفلونزا الخارقة".. ما هي؟
10:03 | 2025-12-29
29/12/2025 10:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يزداد وزن النساء فجأة في الأربعينيات؟
Lebanon 24
لماذا يزداد وزن النساء فجأة في الأربعينيات؟
08:10 | 2025-12-29
29/12/2025 08:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متى تصبح الشامة مقلقة؟
Lebanon 24
متى تصبح الشامة مقلقة؟
04:22 | 2025-12-29
29/12/2025 04:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من خلال هذه الاطعمة.. كيف تقوي مناعتك في البرد؟
Lebanon 24
من خلال هذه الاطعمة.. كيف تقوي مناعتك في البرد؟
01:10 | 2025-12-29
29/12/2025 01:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
08:52 | 2025-12-29
29/12/2025 08:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:21 | 2025-12-29
من الطعام والماء والهواء.. ميكروبلاستيك يستقر في الأعضاء ويؤذي الأوعية
10:03 | 2025-12-29
أطعمة صحية تساعد على التعافي من "الإنفلونزا الخارقة".. ما هي؟
08:10 | 2025-12-29
لماذا يزداد وزن النساء فجأة في الأربعينيات؟
04:22 | 2025-12-29
متى تصبح الشامة مقلقة؟
01:10 | 2025-12-29
من خلال هذه الاطعمة.. كيف تقوي مناعتك في البرد؟
23:00 | 2025-12-28
التوعية بالسكري.. أهمية الفحوص الدورية للكشف المبكر
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 20:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 20:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 20:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24