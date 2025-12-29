تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
مكملات الزنك: فوائدها لا تمنع "الجرعة الزائدة" من المخاطر
Lebanon 24
29-12-2025
|
16:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني كثيرون من نقص الزنك ويلجأون إلى المكملات لتعويضه، إلا أن الإفراط
في تناوله
قد يترك آثاراً صحية غير مرغوبة. وبحسب موقع "
فيري ويل هيلث
"، هناك 7 أضرار جانبية مرتبطة بزيادة جرعات مكملات الزنك:
نقص النحاس: الزنك الزائد يعيق امتصاص النحاس الضروري لإنتاج الطاقة وتفكيك الحديد وتكوين الأنسجة، ما قد يسبب مشكلات مثل ارتفاع
الكوليسترول
واضطراب التنسيق الحركي وهشاشة العظام. وقد يحدث ذلك مع مكملات الزنك الفموية أو بعض المنتجات الموضعية وكريمات تثبيت أطقم الأسنان المحتوية على الزنك.
انخفاض عدد خلايا
الدم
: تناول الزنك لأشهر قد يؤدي إلى انخفاض كريات الدم الحمراء أو البيضاء، نتيجة استنزاف النحاس على المدى
الطويل
.
ضعف الجهاز المناعي: الزنك عنصر أساسي لتنظيم المناعة، لكن زيادته أو نقصه قد يقللان الاستجابة المناعية ويرفعان خطر الإصابة بالأمراض.
تأثير على الكوليسترول: تناول 50 ملغ يومياً (فموياً أو موضعياً) لعدة أسابيع قد يخفض الكوليسترول "الجيد"، ما ينعكس سلباً على صحة القلب، بينما تشير معلومات التقرير إلى أن الجرعات المحدودة قد تساعد بشكل إيجابي على الكوليسترول “الضار”.
اضطرابات عصبية: انخفاض النحاس بسبب الإفراط بالزنك قد يضر الدماغ أو الحبل الشوكي، مع احتمال حدوث اعتلال النخاع وآلام عصبية ومشكلات في الرؤية.
آثار هضمية: تجاوز الزنك لأكثر من ستة أسابيع قد يسبب ألماً في المعدة أو غثياناً وقيئاً وإسهالاً، وقد يصل إلى التهاب البنكرياس عند الجرعات العالية.
خطر سرطان البروستاتا: يرتفع خطر الإصابة لدى الرجال الذين يتناولون أكثر من 75 ملغ يومياً، وفقاً لأبحاث أشار إليها التقرير. (سكاي نيوز)
