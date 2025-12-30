تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
لصحة عظام المرأة.. أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟
Lebanon 24
30-12-2025
|
05:54
كشفت دراسة علمية أجريت في
أستراليا
أن شرب الشاي يساعد في تقوية عظام المرأة، مقارنة بالنساء اللاتي يفضلن شرب القهوة.
وقام فريق بحثي بجامعة فليندرز
الأسترالية
بمتابعة الحالة الصحية لنحو 10 آلاف امرأة على مدار عشر سنوات، مع قياس التغيرات التي تطرأ على كثافة
المعادن
في عظام المشاركات في الدراسة بالنسبة لمن يشربن الشاي أو القهوة.
وتعتبر كثافة المعادن في العظام من المؤشرات الحيوية الرئيسية لقياس احتمالات الإصابة بمرض هشاشة العظم.
وتشير الدراسات إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات فوق سن الخمسين تعاني من هشاشة العظام، وهو مرض يؤدي إلى حدوث ملايين الكسور كل عام.
ونظرا لأن ملايين البشر يجعلون من شرب الشاي والقهوة جزءا من روتين حياتهم اليومي، يرى الباحثون ضرورة معرفة تأثير تناول مثل هذه المشروبات على العظام.
ووجد الباحثون أن الشاي يحتوي على مركب يحمل اسم كاتشين، وهو يساعد في إبطاء معدلات ضعف العظام، ويساهم في تكوينه.
في حين أن الاختبارات المعملية أثبتت أن القهوة تتعارض مع امتصاص الكاليسوم في الجسم والتمثيل العذائي للعظم. (سكاي نيوز عربية)
