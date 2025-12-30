تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

هل طريقة طهو البيض تغيّر فوائده الصحية؟

Lebanon 24
30-12-2025 | 10:54
Doc-P-1461815-639027142607760643.png
Doc-P-1461815-639027142607760643.png photos 0
تؤدي طريقة طهو البيض وما يُؤكل معه دوراً كبيراً في قيمته الصحية. وقد صنّف خبراء التغذية طرق الطهو من الأكثر صحّة إلى الأقل:

البيض المسلوق

يأتي في الصدارة لأنه لا يضيف دهوناً إضافية ويحافظ على العناصر الغذائية. السلق الخفيف يحافظ على الفيتامينات الحساسة للحرارة، بينما السلق التام يحسّن امتصاص البروتين.

البيض المسلوق دون قشر Poached

يأتي في المرتبة الثانية، لعدم الحاجة إلى دهون، رغم أن عدم نضج بياض البيض تماماً قد يقلل من امتصاص البروتين.
 
البيض المطهو على طريقة الكودل (طهوه بلطف في ماء ساخن)

يساعد في الحفاظ على الفيتامينات الذائبة في الدهون ومضادات الأكسدة الموجودة في الصفار.

البيض المخبوز

غالباً ما يُحضَّر مع الخضار مثل طبق الشكشوكة، يُعد خياراً جيداً لأنه يُطهى على درجات حرارة أقل ويسهم في زيادة الألياف والتوازن الغذائي للوجبة.

البيض المخفوق

قد يكون صحياً إذا طُهي ببطء وبقليل من الدهون، لكن إضافة الزبدة أو الكريمة يمكن أن تضاعف محتواه من الدهون.

البيض المقلي

يأتي في المرتبة الأخيرة، إذ تؤدي الحرارة العالية والزيوت إلى أكسدة الدهون والكوليسترول، ما قد يقلل من فوائده الصحية.
 
ويدحض الخبراء فكرة أن تناول بياض البيض فقط هو الخيار الأكثر صحّة، إذ إن نحو 90 في المئة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة توجد في الصفار. أما البيض العضوي أو بيض البط أو السمان فقد يحتوي على مستويات أعلى قليلاً من بعض العناصر الغذائية، لكن الفروق تبقى محدودة. (إرم نيوز) 
