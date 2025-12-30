تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

طرق فعّالة لتعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء.. اتبعها!

Lebanon 24
30-12-2025 | 23:00
Doc-P-1461939-639027357282558970.jpg
Doc-P-1461939-639027357282558970.jpg photos 0
مع دخول فصل الشتاء، يزداد خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ما يجعل التخطيط للوقاية أمراً ضرورياً.

تشير الدراسات الحديثة إلى أنه إلى جانب الإجراءات التقليدية مثل غسل اليدين، والتهوية الجيدة، والتطعيم، هناك أساليب أقل شهرة لكنها فعّالة لتعزيز جهاز المناعة.

وفقًا لمجلة Science Focus، يعتبر الحفاظ على مستوى الرطوبة المثالي عاملاً أساسياً للوقاية من الفيروسات، إذ تبين أن فيروسات الإنفلونزا تعيش لفترة أطول في الهواء الجاف، كما أن انخفاض الرطوبة يضعف الدفاعات الطبيعية للجسم، ويجعل الأغشية المخاطية في العينين والأنف والحلق أقل قدرة على مقاومة العدوى.


لذلك يُوصى بالحفاظ على رطوبة داخلية بين 40 و60٪ باستخدام أجهزة ترطيب ذات تحكم آلي.

على صعيد النشاط البدني، كان يُعتقد أن التمارين المكثفة قد تضعف جهاز المناعة، إلا أن الدراسات الحديثة للدكتور جون كامبل من جامعة باث أوضحت العكس.


أثناء ممارسة الرياضة، تنشط الخلايا المناعية وتتجه نحو الأنسجة الأكثر عرضة للخطر، مما يعزز دفاعات الجسم. جميع التمارين الهوائية وتمارين القوة تسهم في تحفيز إنتاج البروتينات الداعمة للمناعة.

فيما يخص الفيتامينات، يلعب فيتامين D دوراً أساسياً في تقوية المناعة خلال الشتاء، بينما يساهم فيتامين C في تقليل مدة المرض بشكل طفيف فقط.

يُنصح البالغون بتناول 10 ميكروغرامات من فيتامين D يومياً من أكتوبر حتى مارس. وأظهرت أبحاث جامعة سري أن فيتامين D3 أفضل من D2، لأنه ينشط الجينات المسؤولة عن تعزيز الدفاع ضد الفيروسات والبكتيريا. (روسيا اليوم) 

روسيا اليوم

جامعة باث

الفيروس

الرياض

روسيا

كامبل

العين

فيروس

