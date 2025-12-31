تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

إليكم السبب الخفي وراء السعال المزمن بعد الأكل

Lebanon 24
31-12-2025 | 08:35
Doc-P-1462166-639027923178463688.jpg
Doc-P-1462166-639027923178463688.jpg photos 0
يعاني كثيرون من السعال المزمن أو تهيّج الحلق الذي يشبه التهاب الحلق الوشيك، ويظنون أنه مرتبط بالزكام أو الإنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفسي، لكن السبب قد يكون مختلفًا تمامًا.

ففي بعض الحالات، تكون هذه الأعراض ناجمة عن مشاكل في الجهاز الهضمي، وتحديدًا ارتجاع المريء الذي يؤثر على الحلق والحنجرة.

ويشرح الدكتور جوزيف صلحاب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من فلوريدا لموقع "هيلث شوتس"، أن السعال المزمن بعد تناول الطعام، والشعور بوجود شيء عالق في الحلق، قد يكون مرتبطًا بحالة مرضية تُعرف باسم الارتجاع الحنجري البلعومي، وهي حالة يحدث فيها ارتداد حمض المعدة إلى الحلق، ما يؤدي إلى تهيج مستمر حتى دون ظهور أعراض حرقة المعدة التقليدية.
 
ويركز العلاج على تقليل التهيج والحد من التعرض للارتجاع، ويشمل تغييرات غذائية محددة واستخدام أدوية عند الحاجة.

وينصح الدكتور صلحاب باستشارة أطباء متخصصين في الجهاز الهضمي أو الأنف والأذن والحنجرة إذا استمرت الأعراض.
 
ومن أبرز النصائح:

استبعاد المحفزات الشائعة مثل القهوة والكحول والأطعمة الحارة والحمضية، والشوكولاتة، والنعناع
تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة
اتباع نظام غذائي منخفض الحموضة
تجربة معلقات ألجينات الصوديوم لتشكل حاجزًا واقيًا فوق حمض المعدة

ويشير الدكتور صلحاب إلى أن التشخيص الصحيح والمتابعة الطبية أساسيان؛ لتجنب تفاقم الحالة وضمان الراحة الطويلة للمريض. (إرم نيوز)
أمراض الجهاز الهضمي

باسم ال

فلوريدا

الطويل

من بعد

الكحول

المري

جوزيف

