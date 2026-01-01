تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ارتعاش العينين.. متى تحتاج إلى استشارة طبية؟
Lebanon 24
01-01-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني كثيرون من رفرفة مفاجئة لا إرادية في الجفون يظنون غالبًا أنها مجرد نتيجة للإجهاد أو قلة النوم، لكن وفقًا للدكتور
سوراب سيثي
، طبيب
أمراض الجهاز الهضمي
والمدرّب في جامعتي هارفارد وستانفورد، قد تكون هذه الاهتزازات المستمرة مؤشرًا على أمر يحتاج إلى انتباهك.
يُعرف ارتعاش الجفن أو "الميوكايميا" بأنه تشنج عضلي لا إرادي ومتكرر غالبًا ما يصيب الجفن السفلي، وفي معظم الحالات يكون غير مؤذٍ، لكنه قد يسبب الإزعاج وأحيانًا يؤثر على الرؤية إذا كان شديدًا.
تشمل الأسباب الشائعة للإصابة به الإجهاد والتعب المزمن، الإفراط في تناول الكافيين، الجلوس
الطويل
أمام الشاشات، ونقص بعض العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم، كما قد تسببه عوامل أخرى كجفاف
العين
، الحساسية للضوء، تهيج العين، التدخين، أو بعض الأدوية.
رغم أن معظم حالات ارتعاش الجفن مؤقتة وتختفي من تلقاء نفسها، هناك علامات تستدعي مراجعة الطبيب، مثل استمرار التشنج لأكثر من أسبوعين، غلق الجفن بالكامل أثناء التشنج، أو انتشار التشنج إلى أجزاء أخرى من الوجه.
وتشير هيئة
الخدمات الصحية الوطنية
في
المملكة
المتحدة إلى أن تشنجات الجفن شائعة ونادرًا ما تكون مؤشرًا على مرض خطير، لكن الاستشارة الطبية مطلوبة عند استمرار الأعراض. اتباع أسلوب حياة صحي، الحصول على نوم كافٍ، الحد من الكافيين، والحفاظ على الترطيب قد يساعد على تقليل ارتعاش الجفن والحفاظ على صحة العينين. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب
Lebanon 24
متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب
02/01/2026 13:52:04
02/01/2026 13:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري للجزيرة: معبر رفح سيكون لدخول المساعدات والسماح بخروج حالات طبية تحتاج إلى الإجلاء للعلاج
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري للجزيرة: معبر رفح سيكون لدخول المساعدات والسماح بخروج حالات طبية تحتاج إلى الإجلاء للعلاج
02/01/2026 13:52:04
02/01/2026 13:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الشرع للعربية.نت: التحركات التي يتم الحديث عنها بالساحل تحت أعين الدولة السورية
Lebanon 24
مستشار الشرع للعربية.نت: التحركات التي يتم الحديث عنها بالساحل تحت أعين الدولة السورية
02/01/2026 13:52:04
02/01/2026 13:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة معقدة وتحتاج تصريحا أمنيا من إسرائيل
Lebanon 24
الصحة العالمية: عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة معقدة وتحتاج تصريحا أمنيا من إسرائيل
02/01/2026 13:52:04
02/01/2026 13:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمات الصحية الوطنية
أمراض الجهاز الهضمي
الخدمات الصحية
سوراب سيثي
ستانفورد
المملكة
الطويل
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
Lebanon 24
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
04:44 | 2026-01-02
02/01/2026 04:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة
Lebanon 24
لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة
04:30 | 2026-01-02
02/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين الاستماع إلى الموسيقى وسلوكيات القيادة؟
Lebanon 24
هل من علاقة بين الاستماع إلى الموسيقى وسلوكيات القيادة؟
04:16 | 2026-01-02
02/01/2026 04:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر عادة مضغ العلكة على العقل؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
كيف تؤثر عادة مضغ العلكة على العقل؟ دراسة تجيب
03:14 | 2026-01-02
02/01/2026 03:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يشيخ شعرنا؟ هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
كيف يشيخ شعرنا؟ هذا ما كشفته الدراسات
02:12 | 2026-01-02
02/01/2026 02:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
01:16 | 2026-01-02
02/01/2026 01:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
10:30 | 2026-01-01
01/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
07:45 | 2026-01-01
01/01/2026 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
11:30 | 2026-01-01
01/01/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
10:00 | 2026-01-01
01/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:44 | 2026-01-02
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
04:30 | 2026-01-02
لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة
04:16 | 2026-01-02
هل من علاقة بين الاستماع إلى الموسيقى وسلوكيات القيادة؟
03:14 | 2026-01-02
كيف تؤثر عادة مضغ العلكة على العقل؟ دراسة تجيب
02:12 | 2026-01-02
كيف يشيخ شعرنا؟ هذا ما كشفته الدراسات
01:27 | 2026-01-02
اليكم فوائد التمر قبيل التمارين الرياضية
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
02/01/2026 13:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
02/01/2026 13:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
02/01/2026 13:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24