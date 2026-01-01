تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

ارتعاش العينين.. متى تحتاج إلى استشارة طبية؟

Lebanon 24
01-01-2026 | 16:00
يعاني كثيرون من رفرفة مفاجئة لا إرادية في الجفون يظنون غالبًا أنها مجرد نتيجة للإجهاد أو قلة النوم، لكن وفقًا للدكتور سوراب سيثي، طبيب أمراض الجهاز الهضمي والمدرّب في جامعتي هارفارد وستانفورد، قد تكون هذه الاهتزازات المستمرة مؤشرًا على أمر يحتاج إلى انتباهك.


يُعرف ارتعاش الجفن أو "الميوكايميا" بأنه تشنج عضلي لا إرادي ومتكرر غالبًا ما يصيب الجفن السفلي، وفي معظم الحالات يكون غير مؤذٍ، لكنه قد يسبب الإزعاج وأحيانًا يؤثر على الرؤية إذا كان شديدًا.

تشمل الأسباب الشائعة للإصابة به الإجهاد والتعب المزمن، الإفراط في تناول الكافيين، الجلوس الطويل أمام الشاشات، ونقص بعض العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم، كما قد تسببه عوامل أخرى كجفاف العين، الحساسية للضوء، تهيج العين، التدخين، أو بعض الأدوية.


رغم أن معظم حالات ارتعاش الجفن مؤقتة وتختفي من تلقاء نفسها، هناك علامات تستدعي مراجعة الطبيب، مثل استمرار التشنج لأكثر من أسبوعين، غلق الجفن بالكامل أثناء التشنج، أو انتشار التشنج إلى أجزاء أخرى من الوجه.


وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة إلى أن تشنجات الجفن شائعة ونادرًا ما تكون مؤشرًا على مرض خطير، لكن الاستشارة الطبية مطلوبة عند استمرار الأعراض. اتباع أسلوب حياة صحي، الحصول على نوم كافٍ، الحد من الكافيين، والحفاظ على الترطيب قد يساعد على تقليل ارتعاش الجفن والحفاظ على صحة العينين. (آرم نيوز)
