صحة
فوائد غير متوقعة لأدوية خفض الكوليسترول.. اكتشفها!
Lebanon 24
01-01-2026
|
23:00
كشف باحثون من جامعة جيلين
الصينية
عن علاقة محتملة بين بعض أدوية خفض
الكوليسترول
وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خصوصًا لدى مرضى التهاب الأمعاء.
ونشرت مجلة Frontiers in Immunology نتائج الدراسة التي أظهرت أن أدوية الستاتينات، الشائعة للتحكم بمستويات الكوليسترول في
الدم
، قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بحوالي 23٪ لدى هذه الفئة من المرضى.
واعتمد الباحثون على تحليل بيانات نحو 640 ألف مريض من سبع دراسات سابقة، مقارنة بين من يتناولون الستاتينات ومن لا يتناولونها.
وأظهرت النتائج أن التأثير الوقائي كان أكثر وضوحًا لدى المرضى الذين استمروا بتناول الدواء لأكثر من خمس سنوات، مما يشير إلى احتمال وجود تأثير تراكم مضاد للالتهابات وللأورام.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تفتح المجال مستقبلاً لاستخدام الستاتينات كعامل وقائي كيميائي للأشخاص المعرضين لخطر مرتفع للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
