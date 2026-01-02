تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تؤثر عادة مضغ العلكة على العقل؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
02-01-2026
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل قرن من الزمان، ساد اعتقاد في الإعلانات التجارية بأن "العلكة" بمثابة "مُهدئ للأعصاب" أكثر من كونها وسيلة لإنعاش النفس، والآن يعود هذا الادعاء إلى الواجهة مدعوماً بأبحاث علمية حديثة.
خلال السنوات الخمس الماضية، تلقت صناعة العلكة ضربة قاسية ابتداءً من "كوفيد-19"، حيث تراجعت المبيعات في
الولايات المتحدة
بنحو الثلث، واختفت علامات كلاسيكية مثل "Fruit Stripe" من الأسواق غير أن الشركات لم ترفع الراية البيضاء، بل غيّرت خطابها بالكامل: "العلكة لم تعد متعة عابرة، بل وسيلة لتهدئة العقل، ومقاومة القلق، وتحسين التركيز"، وفق "ناشيونال جيوغرافيك".
ماذا يقول
العلم
؟
الأبحاث الحديثة لا تمنح العلكة صفة "المعجزة"، لكنها لا تنفي تأثيرها، حيث تشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة لا يجعلنا أذكى، ولا يعزز الذاكرة على نحو واضح، لكنه يرفع مستوى الانتباه واليقظة، ويخفف التوتر لدى كثيرين.
بدوره، يؤكد عالم النفس
البريطاني
أندرو سميث، من جامعة كارديف، والذي أمضى نحو 15 عاماً في دراسة هذا السلوك، أن مضغ العلكة يزيد الانتباه المستمر بنسبة تقارب 10%، بينما ترى كريستال هاسكل- رامزي، أستاذة علم النفس البيولوجي بجامعة نورثمبريا، أن فائدتها تظهر أكثر أثناء المهام الطويلة أو المملة، وتقل لدى من يمتلكون تركيزاً عالياً بطبيعتهم.
أما فيما يتعلق بالتوتر، فالدلائل أكثر وضوحاً، حيث أبدى أشخاص ألقوا عروضاً تقديمية أثناء مضغ العلكة، مستويات أقل من التوتر مقارنة بغيرهم.
وفي دراسة أُجريت عام 2022، تراجع القلق لدى نساء مضغن العلكة قبل الخضوع لعمليات جراحية اختيارية، ومع ذلك، يتفق الباحثون على أن العلكة ليست حلًا سحرياً، ولا تُجدي نفعاً في حالات القلق الشديد.
لغز المضغ: لماذا نحب العلكة؟
يبقى السؤال الأعمق: "لماذا نحب مضغ العلكة أصلًا؟"، رغم أنها بلا قيمة غذائية، بل ونستمر في مضغها حتى بعد زوال نكهتها.
في هذا الشأن، تطرح دراسات عدة تفسيرات منها زيادة تدفق
الدم
إلى الدماغ أثناء المضغ، وتنشيط عضلات الوجه المرتبطة باليقظة، وتشتيت الانتباه عن مصادر التوتر، أو التأثير في نظام الاستجابة للضغط النفسي في الجسم.
عادة قديمة
المثير أن مضغ المواد اللزجة عادة ضاربة في عمق التاريخ، فقد عثر علماء الآثار في الدول الإسكندنافية على علكة مصنوعة من راتنغ لحاء البتولا تعود إلى نحو 8 آلاف عام، تحمل آثار أسنان، يُرجح أن أطفالًا مضغوها للمتعة.
كما عرف الإغريق القدماء وسكان أمريكا الأصليون والمايا مواد مشابهة، مثل "الشيكلي"، الذي أصبح لاحقاً أساس صناعة العلكة الحديثة.
ويرى بعض العلماء أن المضغ سلوك فطري مهدئ، تمارسه الحيوانات أيضًا عند التوتر، بينما يذهب آخرون، مثل عالم الميكانيكا الحيوية التطورية آدم فان كاسترين، إلى أن الإنسان تطور ليُمضغ أقل لا أكثر، لكن الحركات المتكررة ظلت جذابة للعقل
البشري
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة العقل؟ دراسة تحسم الجدل
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة العقل؟ دراسة تحسم الجدل
02/01/2026 13:52:37
02/01/2026 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
02/01/2026 13:52:37
02/01/2026 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة بسيطة قد تنشط عقلك.. ما هي؟
Lebanon 24
عادة بسيطة قد تنشط عقلك.. ما هي؟
02/01/2026 13:52:37
02/01/2026 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟ دراسة تجيب
02/01/2026 13:52:37
02/01/2026 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البريطاني
الطويل
التركي
البشري
الترك
العلم
الراي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
Lebanon 24
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
04:44 | 2026-01-02
02/01/2026 04:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة
Lebanon 24
لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة
04:30 | 2026-01-02
02/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين الاستماع إلى الموسيقى وسلوكيات القيادة؟
Lebanon 24
هل من علاقة بين الاستماع إلى الموسيقى وسلوكيات القيادة؟
04:16 | 2026-01-02
02/01/2026 04:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يشيخ شعرنا؟ هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
كيف يشيخ شعرنا؟ هذا ما كشفته الدراسات
02:12 | 2026-01-02
02/01/2026 02:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم فوائد التمر قبيل التمارين الرياضية
Lebanon 24
اليكم فوائد التمر قبيل التمارين الرياضية
01:27 | 2026-01-02
02/01/2026 01:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
01:16 | 2026-01-02
02/01/2026 01:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
10:30 | 2026-01-01
01/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
07:45 | 2026-01-01
01/01/2026 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
11:30 | 2026-01-01
01/01/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
10:00 | 2026-01-01
01/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:44 | 2026-01-02
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
04:30 | 2026-01-02
لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة
04:16 | 2026-01-02
هل من علاقة بين الاستماع إلى الموسيقى وسلوكيات القيادة؟
02:12 | 2026-01-02
كيف يشيخ شعرنا؟ هذا ما كشفته الدراسات
01:27 | 2026-01-02
اليكم فوائد التمر قبيل التمارين الرياضية
23:22 | 2026-01-01
أطعمة خارقة تُشكل خط الدفاع الأول ضد السرطان.. تعرفوا عليها
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
02/01/2026 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
02/01/2026 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
02/01/2026 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24