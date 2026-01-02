لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة

ذكر موقع "Medical News Today" الطبي أن "القهوة تُعد من بين المشروبات الأكثر شعبية في العالم، حيث يتم استهلاك أكثر من ملياري كوب يومياً في كل أنحاء العالم. ونظراً لارتفاع معدلات استهلاك القهوة، تُجرى أبحاث مستمرة لدراسة آثارها الصحية. فإلى جانب كونها مشروباً مفضلاً، قد يُوفر استهلاك القهوة فوائد صحية عديدة، منها خفض معدل الوفيات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض".



وبحسب الموقع، "يشير مفهوم الشيخوخة الصحية إلى عملية الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية طوال العمر، ويتضمن ذلك عادةً التركيز على الرعاية الوقائية واتخاذ خيارات نمط حياة صحية، مثل الانتباه إلى . وعلى الرغم من أن المزيد من الأبحاث لا تزال ضرورية، إلا أن الأدلة المتزايدة تسلط الضوء على كيف يمكن أن يساهم استهلاك القهوة في الشيخوخة الصحية".



وتابع الموقع، "ترتبط الاضطرابات النفسية الرئيسية، مثل الاكتئاب والاضطراب القطب والفصام، بالشيخوخة البيولوجية المتسارعة، وهذا يعني أن التدهور الوظيفي للجسم يحدث بوتيرة أسرع من العمر للشخص. ويستطيع خبراء الصحة قياس ذلك باستخدام المؤشرات الخلوية، كما وأن الأشخاص الذين لديهم أعمار بيولوجية أعلى معرضون لخطر متزايد للإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، والتدهور المعرفي، والوفاة المبكرة. وتشير دراسة نُشرت في مجلة BMJ للصحة العقلية في تشرين الثاني 2025 إلى أن تناول 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يبطئ الشيخوخة المبكرة التي ترتبط عادةً بالأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية رئيسية. ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا والذين يعانون من اضطرابات نفسية رئيسية والذين يشربون من 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا لديهم تيلوميرات (Telomere) أطول (وهي التسلسلات المتكررة للحمض التي تحمي نهايات الكروموسومات، مما يمنعها من التلف)."



وأضاف الموقع، "يتقلص طول التيلومير مع التقدم في العمر، مما يجعله مؤشرًا خلويًا قيّمًا لتقدير العمر البيولوجي. كان طول التيلومير لدى هؤلاء الأشخاص الذين يشربون القهوة باعتدال مماثلاً لما يُرى عادةً لدى الأشخاص الأصغر سناً بيولوجياً بحوالي 5 سنوات. في المقابل، كان لدى المشاركين الذين لم يستهلكوا القهوة تيلوميرات أقصر من أولئك الذين شربوا العدد الموصى به من الأكواب يوميًا، أما الأشخاص الذين شربوا أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميًا فلم تكن لديهم تيلوميرات أطول. وقد يكون هذا التأثير ناتجًا عن مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في القهوة والتي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل محفز لتقصير التيلومير".



وبحسب الموقع، "سلطت مراجعة نُشرت في مجلة Nutrients في آب 2025 الضوء على الفوائد الصحية المحتملة للاستهلاك اليومي المعتدل للقهوة. ويشير الباحثون إلى أن الدراسات تربط باستمرار بين استهلاك القهوة وانخفاض معدل الوفيات وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الرئيسية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، والتدهور المعرفي، وأمراض الجهاز التنفسي، بالنسبة لمعظم الناس. ومن المثير للاهتمام أن المراجعة تشير إلى أن شرب ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة".



وتابع الموقع، "يشير المؤلفون إلى أن المركبات الموجودة في القهوة، مثل البوليفينولات (polyphenols)، قد تساعد في تحسين استقلاب الغلوكوز، والحد من الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي، وتعزيز الصحة الأيضية العامة بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن الأدلة مستمدة من الدراسات القائمة على الملاحظة، لذا فهي لا تثبت أن القهوة تسبب هذه الفوائد الصحية بشكل مباشر".



وبحسب الموقع، "تشير نتائج دراسة تم عرضها في مؤتمر التغذية 2025، ونُشرت في Current Developments in Nutrition، إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة قد يدعم الشيخوخة الصحية، وخاصة عند النساء. واستخدم الباحثون بيانات من دراسة صحة الممرضات، التي شملت حوالي 47,513 امرأة تمت متابعتهن على مدى عقود. ولأغراض التحليل، عرّف المؤلفون الشيخوخة الصحية بأنها الوصول إلى مراحل متقدمة من العمر دون الإصابة بأمراض مزمنة رئيسية، ودون وجود إعاقة جسدية، ودون وجود مشاكل معرفية أو متعلقة بالذاكرة، وبصحة عقلية سليمة، ودون وجود قيود وظيفية.

وتشير النتائج إلى أن زيادة تناول الكافيين، وخاصة من القهوة العادية المحتوية على الكافيين، يرتبط بزيادة احتمالية الشيخوخة الصحية. مع ذلك، يشير الباحثون إلى أن النتائج مستمدة من بيانات رصدية، وأن العينة اقتصرت في الغالب على النساء البيض، وهذا يعني أن النتائج قد لا تنطبق على فئات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحليل تفاصيل أخرى مثل نوع القهوة والمواد المضافة والتغيرات في الاستهلاك بمرور الوقت بشكل معمق. على الرغم من أن نتائج الدراسة تشير إلى الفوائد المحتملة للقهوة، إلا أنه لا يزال من المستحسن استشارة الطبيب بشأن كيفية تفاعل الكافيين مع أي أدوية، أو تأثيره على أي حالات مرضية كامنة".

