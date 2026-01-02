تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لشيخوخة صحية.. دراسات تكشف كيفية تناول القهوة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-01-2026 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1462750-639029490417056869.png
Doc-P-1462750-639029490417056869.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "Medical News Today" الطبي أن "القهوة تُعد من بين المشروبات الأكثر شعبية في العالم، حيث يتم استهلاك أكثر من ملياري كوب يومياً في كل أنحاء العالم. ونظراً لارتفاع معدلات استهلاك القهوة، تُجرى أبحاث مستمرة لدراسة آثارها الصحية. فإلى جانب كونها مشروباً مفضلاً، قد يُوفر استهلاك القهوة فوائد صحية عديدة، منها خفض معدل الوفيات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض".

وبحسب الموقع، "يشير مفهوم الشيخوخة الصحية إلى عملية الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية طوال العمر، ويتضمن ذلك عادةً التركيز على الرعاية الوقائية واتخاذ خيارات نمط حياة صحية، مثل الانتباه إلى النظام الغذائي. وعلى الرغم من أن المزيد من الأبحاث لا تزال ضرورية، إلا أن الأدلة المتزايدة تسلط الضوء على كيف يمكن أن يساهم استهلاك القهوة في الشيخوخة الصحية". 

وتابع الموقع، "ترتبط الاضطرابات النفسية الرئيسية، مثل الاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب والفصام، بالشيخوخة البيولوجية المتسارعة، وهذا يعني أن التدهور الوظيفي للجسم يحدث بوتيرة أسرع من العمر الزمني للشخص. ويستطيع خبراء الصحة قياس ذلك باستخدام المؤشرات الخلوية، كما وأن الأشخاص الذين لديهم أعمار بيولوجية أعلى معرضون لخطر متزايد للإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، والتدهور المعرفي، والوفاة المبكرة. وتشير دراسة نُشرت في مجلة BMJ للصحة العقلية في تشرين الثاني 2025 إلى أن تناول 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يبطئ الشيخوخة المبكرة التي ترتبط عادةً بالأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية رئيسية. ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا والذين يعانون من اضطرابات نفسية رئيسية والذين يشربون من 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا لديهم تيلوميرات (Telomere) أطول (وهي التسلسلات المتكررة للحمض النووي التي تحمي نهايات الكروموسومات، مما يمنعها من التلف)."

وأضاف الموقع، "يتقلص طول التيلومير مع التقدم في العمر، مما يجعله مؤشرًا خلويًا قيّمًا لتقدير العمر البيولوجي. كان طول التيلومير لدى هؤلاء الأشخاص الذين يشربون القهوة باعتدال مماثلاً لما يُرى عادةً لدى الأشخاص الأصغر سناً بيولوجياً بحوالي 5 سنوات. في المقابل، كان لدى المشاركين الذين لم يستهلكوا القهوة تيلوميرات أقصر من أولئك الذين شربوا العدد الموصى به من الأكواب يوميًا، أما الأشخاص الذين شربوا أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميًا فلم تكن لديهم تيلوميرات أطول. وقد يكون هذا التأثير ناتجًا عن مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في القهوة والتي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل محفز لتقصير التيلومير".

وبحسب الموقع، "سلطت مراجعة نُشرت في مجلة Nutrients في آب 2025 الضوء على الفوائد الصحية المحتملة للاستهلاك اليومي المعتدل للقهوة. ويشير الباحثون إلى أن الدراسات تربط باستمرار بين استهلاك القهوة وانخفاض معدل الوفيات وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الرئيسية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، والتدهور المعرفي، وأمراض الجهاز التنفسي، بالنسبة لمعظم الناس. ومن المثير للاهتمام أن المراجعة تشير إلى أن شرب ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة".

وتابع الموقع، "يشير المؤلفون إلى أن المركبات الموجودة في القهوة، مثل البوليفينولات (polyphenols)، قد تساعد في تحسين استقلاب الغلوكوز، والحد من الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي، وتعزيز الصحة الأيضية العامة بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن الأدلة مستمدة من الدراسات القائمة على الملاحظة، لذا فهي لا تثبت أن القهوة تسبب هذه الفوائد الصحية بشكل مباشر". 

وبحسب الموقع، "تشير نتائج دراسة تم عرضها في مؤتمر التغذية 2025، ونُشرت في Current Developments in Nutrition، إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة قد يدعم الشيخوخة الصحية، وخاصة عند النساء. واستخدم الباحثون بيانات من دراسة صحة الممرضات، التي شملت حوالي 47,513 امرأة تمت متابعتهن على مدى عقود. ولأغراض التحليل، عرّف المؤلفون الشيخوخة الصحية بأنها الوصول إلى مراحل متقدمة من العمر دون الإصابة بأمراض مزمنة رئيسية، ودون وجود إعاقة جسدية، ودون وجود مشاكل معرفية أو متعلقة بالذاكرة، وبصحة عقلية سليمة، ودون وجود قيود وظيفية.
وتشير النتائج إلى أن زيادة تناول الكافيين، وخاصة من القهوة العادية المحتوية على الكافيين، يرتبط بزيادة احتمالية الشيخوخة الصحية. مع ذلك، يشير الباحثون إلى أن النتائج مستمدة من بيانات رصدية، وأن العينة اقتصرت في الغالب على النساء البيض، وهذا يعني أن النتائج قد لا تنطبق على فئات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحليل تفاصيل أخرى مثل نوع القهوة والمواد المضافة والتغيرات في الاستهلاك بمرور الوقت بشكل معمق. على الرغم من أن نتائج الدراسة تشير إلى الفوائد المحتملة للقهوة، إلا أنه لا يزال من المستحسن استشارة الطبيب بشأن كيفية تفاعل الكافيين مع أي أدوية، أو تأثيره على أي حالات مرضية كامنة". 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
دراسة أوروبية تكشف.. تعلّم لغات جديدة يبطئ الشيخوخة
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يكون توقيت تناول القهوة متأخراً؟
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
القهوة قد تحمي من هذا المرض.. دراسة جديدة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

صحة

صحافة أجنبية

النظام الغذائي

مرض السكري

الثنائي

الرئيسي

التركي

الزمني

السكري

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-01-02
Lebanon24
04:16 | 2026-01-02
Lebanon24
03:14 | 2026-01-02
Lebanon24
02:12 | 2026-01-02
Lebanon24
01:27 | 2026-01-02
Lebanon24
23:22 | 2026-01-01
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24