تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هكذا تُضعف المبيدات الحشرية "خصوبة الرجال"

Lebanon 24
02-01-2026 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1462861-639029665106739930.png
Doc-P-1462861-639029665106739930.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتزايد الأسئلة حول ما قد تحمله الزراعة المكثفة والمعالجات الكيميائية من آثار خفية عبر طعامنا اليومي، مع بروز مؤشرات تربط مبيدات حشرية واسعة الاستخدام بصحة الإنجاب لدى الذكور، ولا سيما فئة "النيونيكوتينويد".
وبحسب تحليل شمل 21 دراسة علمية أُجريت بين عامي 2005 و2025، توصّل باحثون من جامعة جورج ميسون إلى أن التعرض لهذه المبيدات قد يرتبط بتراجع جودة الحيوانات المنوية، واضطراب التوازن الهرموني، وإلحاق ضرر بأنسجة الخصية. ويؤكد الباحثون أن النتائج مستندة إلى أبحاث على القوارض، لكن تكرارها واتساقها يفتحان الباب أمام تساؤلات حول أثر محتمل على البشر.

وقالت سمية صفية عرفان، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إنهم توصّلوا إلى "إمكانية تسبب هذه المواد الكيميائية في خفض جودة الحيوانات المنوية وتعطيل الهرمونات وإتلاف أنسجة الخصية"، فيما اعتبرت فيرونيكا سانشيز، الباحثة المشاركة، أن كثيرين قد لا يدركون أن "بقايا المبيدات على الطعام قد تكون عاملا مساهما في مشكلات الخصوبة".

ويشير الباحثون إلى أن خطورة "النيونيكوتينويد" تنبع من انتشار استخدامها عالمياً، وأنها لا تبقى على سطح المحاصيل فقط، بل قد تُمتص في التربة والمياه وأنسجة النبات نفسها، ما يجعل تجنبها أكثر صعوبة. ورغم توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بغسل الفواكه والخضروات جيداً لتقليل المخاطر، تؤكد عرفان أن الغسل قد يقلل المبيدات السطحية لكنه لا يزيل ما يكون قد دخل إلى داخل أنسجة النبات.

وفيما شددت الدراسة على أن التأثيرات المباشرة على الصحة الإنجابية البشرية ما تزال غير محسومة، دعت سانشيز إلى "مزيد من البحث" قبل الحديث عن استراتيجيات التخفيف، معتبرة أن النتائج تستدعي التوقف عند طرق إنتاج الغذاء، لا كمسألة توافر فقط بل كمسألة أمان صحي طويل الأمد. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين ولبنان توقعان اتفاقية لتقديم طائرات بدون طيار لرش المبيدات
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": أوكرانيا تواجه مشاكل في التجنيد مع فرار أعداد قياسية من الرجال إلى أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

روسيا اليوم

الأمريكية

الرئيسي

سانشيز

أمريكي

البشري

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:34 | 2026-01-02
Lebanon24
14:45 | 2026-01-02
Lebanon24
12:37 | 2026-01-02
Lebanon24
09:50 | 2026-01-02
Lebanon24
09:41 | 2026-01-02
Lebanon24
08:23 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24