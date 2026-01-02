تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن شرب الكحول؟

Lebanon 24
02-01-2026 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1462876-639029690343372465.png
Doc-P-1462876-639029690343372465.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يفيد تقرير نُشر عبر موقع "webmd" إلى أن خفض استهلاك الكحول أو الإقلاع عنه قد ينعكس مباشرة على السلامة الجسدية والصحة العامة، من تقليل مخاطر الحوادث والإصابات، إلى تحسين مؤشرات القلب وضغط الدم والنوم والمناعة. ويشير إلى أن الامتناع التام ليس شرطاً لتحقيق فائدة، إذ إن تقليل الشرب بنحو الثلث قد يخفّض عدد الإصابات وأيام المرض.

ويذكر التقرير أن الكحول يلعب دوراً في ما لا يقل عن نصف إصابات الصدمات الخطرة والوفيات الناتجة عن الحروق والغرق وجرائم القتل، كما يرتبط بأربع وفيات من كل عشر حالات سقوط وحوادث سير قاتلة، إضافة إلى حالات انتحار.

على الصعيد القلبي، يوضح التقرير أن الاعتقاد بأن كأساً يومياً منتظماً من النبيذ الأحمر أو غيره قد يكون مفيداً للقلب "قد لا يكون صحيحاً"، أو قد ينطبق فقط على من يستهلكون أقل من مشروب واحد في اليوم. أما من يشربون أكثر من ذلك، فقد يساعد التقليل أو الإقلاع في خفض ضغط الدم والدهون الثلاثية وتقليل احتمالات فشل القلب.

وبشأن الكبد، يشير التقرير إلى أن دوره الأساسي تصفية السموم، وأن الكحول “سام للخلايا”. ويذكر أن الشرب المفرط، وهو ما يحدده بما لا يقل عن 15 مشروباً أسبوعياً للرجال و8 مشروبات أو أكثر للنساء، قد يقود إلى الكبد الدهني وتليّف الكبد ومشكلات أخرى. ويضيف أن “الخبر الجيد” يتمثل في قدرة الكبد على إصلاح نفسه وحتى التجدد، ما يجعل تقليل الكحول أو تركه خياراً “يستحق دائماً”.

وفي ما يتعلق بالوزن، يلفت التقرير إلى أن كأس بيرة عادية يحتوي نحو 150 سعرة حرارية، وأن حصة من النبيذ تقارب 120 سعرة، مع الإشارة إلى أن الكحول يرفع الشهية ويزيد الاندفاعية ويضعف القدرة على مقاومة “الإغراءات” الغذائية، ما قد يدفع الوزن إلى الانخفاض عند الابتعاد عنه.

كما يتناول التقرير أثر الكحول على العلاقات، إذ يقول إن تناوله اجتماعياً “وبكميات معقولة” قد يحسّن المزاج ويساعد على الترابط، لكن الشرب منفرداً أو تناول عدة مشروبات يومياً قد يتحول إلى عادة غير صحية، وقد يصل إلى اضطراب استخدام الكحول عند فقدان السيطرة. ويرى أن التوقف عن الشرب قد يتيح تركيزاً أكبر على العلاقات والعمل والصحة، وقد يخفف الاكتئاب والقلق ويرفع تقدير الذات.

وفي ملف السرطان، يؤكد التقرير أن الكحول، خصوصاً مع الشرب المفرط، يزيد احتمالات الإصابة بعدة أنواع، بينها سرطان المريء والفم والحنجرة والثدي، لكنه يوضح أن ما يزال غير محسوم هو ما إذا كان الإقلاع يخفض هذه المخاطر، وكم يحتاج ذلك من وقت، مشيراً إلى أن بعض الدراسات تلمّح إلى فوائد محتملة من دون جزم نهائي.

ويتطرق التقرير أيضاً إلى الحياة الجنسية، لافتاً إلى أن “قليلاً” من الكحول قد يزيد الحماسة لدى الأزواج، لكن أكثر من مشروب يومياً تقريباً قد يعطي أثراً معاكساً، وخاصة مع سوء الاستخدام أو الإدمان. ويذكر أن الرجال قد يواجهون صعوبة في الانتصاب والحفاظ عليه، وأن الرغبة الجنسية لدى النساء قد تنخفض مع احتمال زيادة جفاف المهبل.

أما النوم، فيشير التقرير إلى أن الكحول قد يسبب النعاس في البداية، لكنه قد يوقظ الشخص مراراً خلال الليل، ويعطّل مرحلة النوم المهمة (REM)، وقد يتداخل مع التنفس ويزيد الحاجة للتبول ليلاً. وينصح بتجنب الكحول، خصوصاً في أواخر بعد الظهر والمساء، للحصول على نوم أكثر راحة.

وفي جانب المناعة، يذكر التقرير أن نوبة واحدة من الإفراط في الشرب قد تضعف قدرة الجسم على مقاومة الجراثيم حتى 24 ساعة، ومع الوقت قد تؤدي الكميات الكبيرة إلى إضعاف المناعة وتقليل قدرة الجسم على إصلاح نفسه، ما يجعل التقليل منه وسيلة لتحسين مقاومة الأمراض.

ويؤكد التقرير أن خفض الكحول قد يساعد أيضاً على خفض ضغط الدم، وأن مجرد التخفيف من المشروبات يمكن أن يحقق “مكسباً كبيراً”، مع الإشارة إلى أن ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80، وأن ارتفاعه يُعد عند تجاوز 130/80، داعياً إلى مناقشة الأرقام مع الطبيب.

وفي ما يخص الدماغ، يقول التقرير إن الاعتماد على الكحول قد يجعل التفكير والتذكر أصعب، ومع الوقت قد يسبب “ضبابية” في إدراك المسافات والأحجام أو يبطئ ويضعف المهارات الحركية، وقد يجعل قراءة مشاعر الآخرين أصعب، لكنه يشير إلى أنه عند التوقف “يبدو أن الدماغ يستعيد بعض هذه القدرات”.

ويحذر التقرير في المقابل من أن الإقلاع المفاجئ لدى من يكثرون من الشرب قد يسبب أعراض انسحاب، مثل تعرّق بارد وتسارع النبض وغثيان وقيء ورعشة في اليدين وقلق شديد، وقد تصل لدى بعض الأشخاص إلى نوبات صرع أو هلوسة. ويختم بأن الطبيب أو معالج الإدمان يمكن أن يقدّم إرشادات، وقد يصف أدوية مثل البنزوديازيبينات أو الكاربامازيبين للمساعدة خلال هذه المرحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"المعلومات" توقف شاباً يسرق محالاً لبيع الكحول برفقة شريكته
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أهمية شرب الماء وتأثير الجفاف على الجسم
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24

عبر موقع

الكحول

المري

الترا

العلا

الكار

بيرة

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:34 | 2026-01-02
Lebanon24
14:45 | 2026-01-02
Lebanon24
12:37 | 2026-01-02
Lebanon24
09:50 | 2026-01-02
Lebanon24
08:56 | 2026-01-02
Lebanon24
08:23 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24