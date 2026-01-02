تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
4 مشروبات تحتوي على سكر أكثر من قالب الحلوى

Lebanon 24
02-01-2026 | 09:50
"لا مشكلة في الاستمتاع بمشروب موسمي"، لكن كثيراً من هذه المشروبات يحتوي على "سكر أكثر مما يظن الناس"، وفق تقرير لموقع "verywell health"، الذي يشير إلى أن الإرشادات الصحية توصي بحصر "السكر المضاف" بما لا يزيد على "9 ملاعق شاي 36 غراماً يومياً للرجال"، و"4 إلى 6 ملاعق شاي 16 إلى 24 غراماً يومياً للنساء والأطفال".

وللمقارنة، يذكر التقرير أن "بسكويت السكر المثلّج" الكلاسيكي يحتوي نحو "15 إلى 17 غراماً من السكر" و"160 إلى 180 سعرة حرارية"، فيما تحمل عدة مشروبات موسمية شائعة "ضعف" هذه الكمية أو "ثلاثة أضعافها" في حصة واحدة.

1 "إيغ نوج"
مشروب البيض على الطاولة
بحسب التقرير، فإن حصة "8 أونصات" تحتوي "19 إلى 23 غراماً من السكر" ونحو "300 سعرة حرارية". ويشرح أن هذا المشروب يجمع "السكر والكريمة والبيض" ليصبح "غنياً بالسعرات" حتى بكميات صغيرة، وأن الجمع بين "السكريات المضافة" ومنتجات الألبان كاملة الدسم يجعل الإفراط سهلاً، فيما "إضافة الكحول" ترفع إجمالي حمولة السكر.
وتقول "جيمي موك" إن من يصنعه في المنزل يمكنه "خفض كمية السكر إلى النصف" أو تجربة "بدائل السكر" أو "محليات غير غذائية مثل الستيفيا أو فاكهة الراهب". وتشير إلى أن "إضافة الكثير من التوابل"، و"تقليل الكحول"، و"استبدال الحليب كامل الدسم بحليب خالٍ من الدسم أو حليب بديل" قد يساعد أيضاً على تقليل السكر. كما توصي بأن تكون الحصة "أصغر من 4 أونصات".

2 "الشوكولاتة الساخنة"
Festive hot chocolate

يذكر التقرير أن حصة "12 أونصة" قد تحتوي "36 إلى 54 غراماً من السكر" ونحو "240 سعرة حرارية". وينقل عن "موك" أن الشوكولاتة الساخنة قد تحمل "قدراً كبيراً أو قليلاً" من السكر بحسب طريقة التحضير، وتقترح بدلاً من الأكياس الجاهزة التي لا يمكن التحكم بسكرها البدء بـ"مسحوق كاكاو 100%" مع "ملعقة شاي واحدة من السكر" و"حليب بديل". وتضيف أن الفانيلا تناسب هذا المذاق، وتقترح "حليب فانيلا غير محلى" أو إضافة "مستخلص الفانيلا" عند عدم توفره. أما الإضافات العلوية، فيشير التقرير إلى أن الأمر يتصل بالاعتدال، وأن التقليل من "الكريمة المخفوقة" و"المارشميلو" يخفض السكر الإجمالي.

3 "تشاي لاتيه"
Chai lattes on a wooden board

بحسب التقرير، فإن حصة "12 أونصة" تحتوي "36 إلى 45 غراماً من السكر" ونحو "260 سعرة حرارية". ويوضح أن "التشاي" يُحضَّر تقليدياً من "الشاي الأسود" وتوابل مثل "القرفة والهيل والزنجبيل"، لكن معظم المشروبات التجارية تعتمد "مركزات مُحلّاة مسبقاً" بدلاً من الشاي المخمّر فعلياً. ويضيف أن الحليب يرفع السعرات، وأن اختيار "حليب أقل دسمًا" أو "خيارات نباتية غير محلاة" يساعد على الحفاظ على توازن هذا المشروب.
وتقول "غريس ديروشا" إن تحضيره في المنزل باستخدام "كيس شاي تشاي" أو "توابل سائبة" يمكن أن يساعد على تجنب "السكريات المضافة" و"الشرابات"، مع إمكانية إضافة الحليب المرغوب وتحليته في البيت "بالعسل". كما يذكر التقرير أن إضافة "القرفة" أو "مستخلص الفانيلا" أو توابل أخرى قد تصنع "إيحاءً بمذاق أكثر حلاوة" عبر تعزيز النكهة من دون إضافة سكر إضافي.

4 "كوكيّتو"
Coquito with cinnamon sticks

يصفه التقرير بأنه مشروب أعياد تقليدي من "بورتوريكو" اكتسب شعبية بفضل نكهته "الغنية والكريمية" من "جوز الهند والقرفة" مع إمكانية إضافة "الروم". وبحسب الأرقام الواردة، فإن حصة "8 أونصات" تحتوي "30 إلى 40 غراماً من السكر" ونحو "280 سعرة حرارية". ويشير التقرير إلى أنه قد يبدو مغرياً تقديمه في كأس كوكتيل، لكنه "يُستمتع به تقليدياً" كمشروب "للحلوى".
وتوصي "ديروشا" بتقديمه "مثل الإسبريسو" أي نحو "2 إلى 3 أونصات" في الكوب. ولتقليل السكر، يقترح التقرير استبدال "إحدى علب الحليب المكثف" بـ"الحليب المبخر"، أو استبدال "كريمة جوز الهند" بـ"حليب جوز هند خفيف". وتقول ديروشا إن هناك مساحة لإجراء تعديلات "مع احترام التقليد" وامتلاك طريقة التحضير.

وفي الخلاصة، يشدد التقرير على أن تناول "مشروب سكري" بين الحين والآخر "ليس ضاراً بطبيعته"، لكنه قد يجعل من السهل استهلاك "كمية كبيرة من السكر بسرعة". ولتعزيز الوعي عند اختيار المشروب، تنصح "ديروشا" بالتفكير في "ثلاثة عناصر" هي "الحصة" و"الحضور" و"المتعة"، أي الانتباه لحجم التقديم، والبقاء حاضراً أثناء الاستمتاع، وترك مساحة للأطعمة والمشروبات المرتبطة "بالثقافة والعائلة والتقاليد". ووفق التقرير، فإن تعديلات بسيطة مثل "تقليل الشراب المُحلّى"، و"اختيار قواعد غير محلاة"، أو "تحضيره في المنزل" يمكن أن تخفض السكر بوضوح من دون التخلي عن متعة هذه المشروبات، خصوصاً في موسم الأعياد.
