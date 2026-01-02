تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
وصفة علمية بسيطة للحد من شيخوخة الدماغ والحفاظ على القدرات الإدراكية... اتبعها!
Lebanon 24
02-01-2026
|
14:45
يعاني كثير من الأشخاص مع التقدم في العمر من ضعف التركيز وتراجع القدرات الإدراكية، لكن دراسات حديثة تشير إلى وجود طرق بسيطة وفعالة للحفاظ على صحة الدماغ.
وأوضحت مجلة Frontiers in Nutrition أن دراسة صينية شملت نحو 9 آلاف شخص من سكان شنغهاي، جميعهم فوق الخامسة والستين، وجدت أن تناول كميات كافية من فيتامينات المجموعة B، إلى جانب الحصول على نوم كافٍ يوميًا، قد يقلل من خطر ضعف القدرات الإدراكية لدى كبار السن.
وحلل الباحثون بيانات المشاركين المتعلقة بالنظام الغذائي، مع التركيز على فيتامينات B6 وB12 وحمض الفوليك، إضافة إلى تقييم عدد ساعات النوم وجودته.
وبيّنت النتائج أن زيادة استهلاك هذه الفيتامينات مرتبطة بانخفاض خطر التدهور المعرفي، بينما يرتبط قلة النوم بضعف الذاكرة وتراجع القدرة على التركيز ووظائف الدماغ.
ولاحظ الباحثون أن أقوى تأثير وقائي يظهر عند الانتقال من مستويات منخفضة إلى متوسطة من استهلاك فيتامينات المجموعة B.
وكانت دراسات سابقة قد أكدت أن النوم الكافي يقلل التوتر ويخفض ضغط
الدم
، ما ينعكس إيجابًا على صحة الدماغ، بينما تلعب فيتامينات المجموعة B دورًا أساسيًا في دعم الجهاز العصبي وتحسين الذاكرة ومعالجة المعلومات. (روسيا اليوم)
