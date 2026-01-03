قبل أن تتمرنوا.. تناولوا التمر إليكم السبب

هناك عدة أسباب تجعل التمر وجبة خفيفة ممتازة قبل التمرين الرياضي.وبحسب ليا بارون، أخصائية التغذية في شركة "ذا بيسلاين لايف ستايل" "التمر مصدر غني بالكربوهيدرات، حيث تحتوي كل حبة على ما بين 10 إلى 18 غراماً من الكربوهيدرات".وتقول بارون: "يعتمد الأمر على الشخص ونوع التمرين، ولكن عادة ما يكون تناول 30 إلى 60 غراماً من الكربوهيدرات قبل ساعة إلى 3 ساعات من التمرين بداية جيدة".ووفق "فري ويل هيلث"، يساهم تناول التمر في رفع مستوى السكر في ، ما يساعد العضلات على الحصول على الغلوكوز كوقود.وارتفاع مستوى السكر في الدم - الناتج عن التمر أو غيره من الكربوهيدرات - ليس أمراً سيئاً.وتوضح بارون "مع التمر، قد يكون ارتفاع مستوى السكر في الدم أقل قليلاً بسبب محتواه من الألياف، التي تساعد على إبطاء عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات".ويمتاز التمر بمحتواه من معدني البوتاسيوم والمغنيسيوم، وللبوتاسيوم دور هام في انقباض العضلات، ومرونتها أثناء التمرين.كما يحتوي التمر على النحاس والحديد وقدر من البروتين، يمكن تعزيزه بتناول بعض الفول السوداني، ما يجعل وجبة التمر مصدراً جيداً للمغذيات التي يحتاجها الجسم لإعادة بناء خلايا العضلات.