خبراء يحذّرون من إدمان التدخين الإلكتروني

حذّر خبراء في الصحة العامة من تزايد معدلات الإدمان على التدخين الإلكتروني، رغم تحوّله إلى خيار أكثر قبولاً اجتماعياً من التدخين التقليدي في عدد من دول العالم، مؤكدين أن الإقلاع عنه قد يكون أصعب مما يتوقعه كثير من المستخدمين.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن في أن عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً بلغ نحو 5.4 مليون شخص، متجاوزاً عدد المدخنين الذي وصل إلى 4.9 مليون، ما يعكس اتساع رقعة استخدام هذا النوع من التدخين.