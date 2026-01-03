استراتيجيات علمية لنوم هادئ

كشف خبراء الصحة أن الذهاب إلى الفراش في الوقت نفسه كل ليلة يساعد على تنظيم النوم، إلا أن هناك ليالي يكون فيها العقل مشغولاً بالأفكار، مما يجعل النوم صعباً. في هذه الحالات، يُفضل عدم الاستلقاء فوراً، بل القيام بشيء يُريح الجسم والعقل، مثل أخذ حمام دافئ أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، مما يقلل الوقت المستيقظ في السرير ويزيد الوقت النائم.

وأوضح موقع «ويب ميد» أبرز الأساليب لتهدئة العقل قبل النوم، منها:

الابتعاد عن الأفكار المرهقة مثل العمل أو الأمور المالية، وتجنب متابعة الأخبار أو قبل النوم.

تجهيز قائمة مهام لتفريغ ذهنك من الأمور التي تحتاج إلى إنجازها صباحاً.

إرخاء العضلات تدريجياً من أصابع القدم إلى الرأس مع التركيز على التنفس العميق.

التركيز على التنفس بوضع اليد على القلب والتنفس ببطء لتخفيف توتر الجسم والعقل.

إبعاد الشاشات عن غرفة النوم لتجنب الضوء الأزرق الذي يعيق إنتاج هرمون النوم الميلاتونين.

ممارسة التأمل بالتركيز على النفس أو ترديد عبارة بسيطة لتهدئة العقل.

المخاوف بصوت عالٍ أو كتابة ما يقلقك لتخفيف الضغط النفسي.

ممارسة اليوغا مثل وضعية الطفل أو وضعية الجثة لتهدئة الجسم قبل النوم.

قبول القلق وتخصيص وقت محدد خلال اليوم للتفكير بالمخاوف بدلاً من محاولة كبتها، ما يساعد على تحسين النوم.

وأكد الخبراء أن اتباع هذه الأساليب يمكن أن يساعد على النوم بسرعة أكبر والاستيقاظ أكثر نشاطاً وصحة.