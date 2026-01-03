تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

استراتيجيات علمية لنوم هادئ

Lebanon 24
03-01-2026 | 16:16
A-
A+
Doc-P-1463486-639030791916969803.jpg
Doc-P-1463486-639030791916969803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 

كشف خبراء الصحة أن الذهاب إلى الفراش في الوقت نفسه كل ليلة يساعد على تنظيم النوم، إلا أن هناك ليالي يكون فيها العقل مشغولاً بالأفكار، مما يجعل النوم صعباً. في هذه الحالات، يُفضل عدم الاستلقاء فوراً، بل القيام بشيء يُريح الجسم والعقل، مثل أخذ حمام دافئ أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، مما يقلل الوقت المستيقظ في السرير ويزيد الوقت النائم.

وأوضح موقع «ويب ميد» أبرز الأساليب لتهدئة العقل قبل النوم، منها:

  • الابتعاد عن الأفكار المرهقة مثل العمل أو الأمور المالية، وتجنب متابعة الأخبار أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم.

  • تجهيز قائمة مهام لتفريغ ذهنك من الأمور التي تحتاج إلى إنجازها صباحاً.

  • إرخاء العضلات تدريجياً من أصابع القدم إلى الرأس مع التركيز على التنفس العميق.

  • التركيز على التنفس بوضع اليد على القلب والتنفس ببطء لتخفيف توتر الجسم والعقل.

  • إبعاد الشاشات عن غرفة النوم لتجنب الضوء الأزرق الذي يعيق إنتاج هرمون النوم الميلاتونين.

  • ممارسة التأمل بالتركيز على النفس أو ترديد عبارة بسيطة لتهدئة العقل.

  • التعبير عن المخاوف بصوت عالٍ أو كتابة ما يقلقك لتخفيف الضغط النفسي.

  • ممارسة اليوغا مثل وضعية الطفل أو وضعية الجثة لتهدئة الجسم قبل النوم.

  • قبول القلق وتخصيص وقت محدد خلال اليوم للتفكير بالمخاوف بدلاً من محاولة كبتها، ما يساعد على تحسين النوم.

وأكد الخبراء أن اتباع هذه الأساليب يمكن أن يساعد على النوم بسرعة أكبر والاستيقاظ أكثر نشاطاً وصحة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لنوم هادئ.. اليكم هذه النصيحة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
استراتيجية ترامب للأمن القومي تشدد على أهمية منع المواجهة العسكرية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بحر أفريقيا يجذب روسيا… "مسوحات سمكية" بغطاء علمي و"تطلعات استراتيجية"
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام صينية: الجيشان الصيني والروسي نظما ونفذا الرحلة البحرية الاستراتيجية الجوية العاشرة المشتركة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

التعبير عن

حسين ال

التركي

الترك

أخبار

تابت

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-01-04
Lebanon24
06:17 | 2026-01-04
Lebanon24
04:18 | 2026-01-04
Lebanon24
02:43 | 2026-01-04
Lebanon24
02:16 | 2026-01-04
Lebanon24
02:04 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24