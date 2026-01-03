مشروب دافئ لتقليل السعال أثناء البرد

أفاد خبراء تغذية أن مشروب التفاح الساخن يُستخدم كعلاج شائع لتخفيف أعراض نزلات البرد والتهاب الحلق، لما يحتويه من مكونات مثل العسل والقرفة التي تتميز بخصائص مهدئة ومضادة للأكسدة والميكروبات.

وذكر موقع « ويل هيلث» أن هذا المشروب قد يساعد على الشعور بتحسن عند الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا، لكنه لا يمنع حدوثها.

وقالت ، اختصاصية التغذية، إن عصير التفاح يحتوي على مركبات البوليفينول النباتية المضادة للأكسدة، التي تساعد في تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي. وأضافت أن إضافة العسل قد يوفر فوائد مضادة للميكروبات ويقلل من تكرار وشدة السعال، خاصة في الليل.

كما أشارت ستايسي غولبين، اختصاصية التغذية، إلى أن المشروبات الدافئة تساعد على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان، وتحسين تصريف المخاط من الجيوب الأنفية، مما يخفف الضغط المؤقت.

وحذر الخبراء من أن عصير التفاح والعسل يحتوي على سكريات طبيعية، وهي مفيدة باعتدال، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر في وزيادة الالتهابات دون تقديم فوائد إضافية للمناعة.