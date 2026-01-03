بعد الأربعين… هذه الأخطاء تفسد صفاء البشرة

أكد خبراء العناية بالبشرة أن الحفاظ على بشرة صافية وصحية بعد سن الأربعين لا يعتمد على العوامل الوراثية فقط، بل يرتبط بالاستمرارية والاعتدال في . وأوضحوا أن التقدم في العمر يرافقه تغيّر في طبيعة البشرة، حيث تتباطأ دورة تجدد الخلايا، وتزداد الحساسية والالتهابات، إلى جانب تأثير التغيرات الهرمونية على مظهر الجلد.

وأشار الخبراء إلى أن من أبرز الأخطاء الشائعة الإفراط في تنظيف الوجه أو فرك البشرة بقوة، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف الحاجز الطبيعي للبشرة، ويسبب الجفاف والتهيج، وقد يزيد من إفراز الدهون وظهور البثور.

كما لفتوا إلى أن تجاهل الترطيب يُعد خطأً آخر، إذ يعتقد البعض أن المرطبات تؤدي إلى انسداد المسام، بينما تؤكد الدراسات أن البشرة الجافة قد تنتج دهوناً إضافية لتعويض نقص الترطيب، ما يزيد من احتمال ظهور الحبوب. ونصح الخبراء باستخدام مرطبات خفيفة وغير مسببة لانسداد المسام للحفاظ على توازن البشرة.

وحذر المختصون أيضاً من استخدام علاجات حب الشباب القاسية بعد سن الأربعين، موضحين أن المنتجات القوية والمجففة قد تزيد الالتهاب وتبطئ الشفاء، وتترك آثاراً داكنة طويلة الأمد، في حين تحتاج البشرة في هذه المرحلة إلى عناية لطيفة وداعمة.

وشدد الخبراء على أهمية عدم إهمال استخدام واقي الشمس، لما له من دور أساسي في حماية البشرة من الاحمرار والتصبغات وتلف الكولاجين، إضافة إلى الحفاظ على صفاء البشرة والحد من آثار الحبوب.

وفي السياق نفسه، اعتبروا أن الإفراط في تقشير البشرة يُعد من العادات الضارة، خاصة مع تباطؤ تجدد الخلايا، داعين إلى اعتماد تقشير معتدل بمعدل مرة إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع منح البشرة وقتاً كافياً للتعافي.