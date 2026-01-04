تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية

Lebanon 24
04-01-2026 | 06:17
بحسب تحليل علمي أجرته منصة «Gravity Transformation» المتخصصة في أبحاث التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، فإن هناك مجموعة من الأطعمة يمكن تناولها بكميات معقولة دون أن تشكل عبئًا على الميزان؛ لما تتمتع به من خصائص تعزز الشبع وتحفّز حرق السعرات.
 
وفيما يلي تسعة أطعمة يُصنّفها الخبراء ضمن الخيارات الذكية لإدارة الوزن:
البيض
يُعدّ البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين؛ ما يمنح قدرة عالية على تعزيز الشعور بالشبع. كما يسهم البروتين في تسريع عملية الأيض، حيث يؤكد خبراء فقدان الدهون أن جزءًا من السعرات الحرارية في البيض يُحرق أثناء الهضم، ولا يتم امتصاصه بالكامل.

سمك السلمون
يوصي الخبراء بتفضيل السلمون البري على المستزرع، لاحتوائه على نسبة أقل من الدهون. ويُعد السلمون البري خيارًا مثاليًّا لإدارة الوزن، كونه غنيًّا بالبروتين، عالي الإشباع، ويحتوي على نحو نصف الدهون الموجودة في السلمون المستزرع.

الصلصة المكسيكية
تُحضّر الصلصة من الطماطم الطازجة، والبصل، والفلفل، والكزبرة، وعصير الليمون، مع توابل بسيطة. ووفقًا لموقع «هيلث لاين»، تحتوي الحصة النموذجية، التي تعادل ملعقتين كبيرتين، على أقل من 10 سعرات حرارية؛ ما يسمح بإضافتها بسخاء إلى الوجبات. كما أن الفلفل الحار فيها، بفضل مادة الكابسيسين، قد يعزز حرق الدهون.

المخللات
تُعدّ المخللات خيارًا منخفض السعرات الحرارية والدهون، وتوفر في الوقت نفسه كميات من الفيتامينات والمعادن. إلا أن خبراء الصحة يحذرون من محتواها المرتفع من الصوديوم، وينصحون بتناولها باعتدال، خاصة لمن يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الملح.

صدر الدجاج
يمثل صدر الدجاج أحد أبرز مصادر البروتين الخالي من الدهون، ويُعد عنصرًا أساسيًّا في الأنظمة الغذائية الصحية. ووفقًا لـ«هيلث لاين»، توفر حصة 100 غرام من صدر الدجاج نحو 165 سعرة حرارية، منها 31 غرامًا من البروتين، مقابل نسبة دهون منخفضة؛ ما يجعله خيارًا فعالًا لدعم الشبع وبناء العضلات.

البطيخ
يتكوّن البطيخ في معظمه من الماء؛ ما يجعله منخفض السعرات الحرارية بشكل لافت. وتشير البيانات إلى أن 100 غرام من البطيخ تحتوي على نحو 30 سعرة حرارية فقط؛ ما يجعله خيارًا مناسبًا للترطيب والشبع دون زيادة في الوزن.
 
الفطر
يندرج الفطر ضمن قائمة الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية. ويُعد خيارًا مثاليًّا لإضافة الحجم والنكهة إلى الوجبات دون رفع محتواها الحراري.

الفلفل الرومي
يتميّز الفلفل الرومي بانخفاض سعراته الحرارية وارتفاع قيمته الغذائية. فالحبة المتوسطة، التي تزن نحو 120 غرامًا، تحتوي على ما بين 30 و40 سعرة حرارية فقط. ويساعد محتواه من الألياف والماء على تعزيز الشعور بالامتلاء؛ ما يجعله مناسبًا للوجبات كبيرة الحجم منخفضة السعرات.
 
الفشار
يُعد الفشار من الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية عند تحضيره بطريقة صحية. فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة، إلا أن جمعية القلب الأمريكية تحذر من الفشار الجاهز في دور السينما، الذي قد يحتوي على أكثر من ألف سعرة حرارية وكميات مرتفعة من الصوديوم. وتؤكد أن الفشار المحضّر بالهواء والمُتبل بخفة يُعد خيارًا صحيًّا وفعالًا. (إرم نيوز) 
