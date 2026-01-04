تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟
Lebanon 24
04-01-2026
|
07:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتكون أحبار الوشم من مخاليط كيميائية معقدة تشمل أصباغا ملونة، وسوائل حاملة لتوزيع الحبر، ومواد حافظة، إضافة إلى شوائب بكميات متفاوتة.
واللافت أن العديد من الأصباغ المستخدمة اليوم طُورت في الأصل لأغراض صناعية، مثل طلاء السيارات والبلاستيك وأحبار الطابعات، وليس للاستخدام داخل جسم الإنسان.
وتحتوي بعض هذه الأحبار على آثار من معادن ثقيلة، مثل
النيكل
والكروم والكوبالت، وأحيانا الرصاص، وهي مواد قد تكون سامة عند مستويات معينة، وقد تُسبب تفاعلات تحسسية واضطرابات في الجهاز المناعي.
كما قد تضم الأحبار مركبات عضوية، من بينها أصباغ الآزو والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهي مواد تُعرف بارتباطها المحتمل بالتلف الجيني وبعض أنواع السرطان في الدراسات المخبرية.
وخلال عملية الوشم، يُحقن الحبر عميقا في طبقة الأدمة تحت سطح الجلد. ويتعامل الجهاز المناعي مع جزيئات الصبغة على أنها مواد غريبة، فيحاول التخلص منها، إلا أن حجمها الكبير يمنع إزالتها بالكامل. وبدلًا من ذلك، تُحتجز داخل خلايا الجلد، وهو ما يمنح الوشم طابعه الدائم.
لكن الأبحاث تشير إلى أن الحبر لا يبقى حبيس الجلد، إذ يمكن لجزيئات الصبغة أن تنتقل عبر الجهاز اللمفاوي وتتراكم في العقد اللمفاوية، وهي مراكز أساسية لتنظيم الاستجابة المناعية.
وأظهرت دراسات حديثة أن بعض أصباغ الوشم الشائعة قد تؤثر على نشاط الجهاز المناعي، وتُسبب التهابات، بل وقد تقلل من فعالية بعض اللقاحات في ظروف معينة.
ووفقا للباحثين، تمتص الخلايا المناعية في الجلد حبر الوشم، وعند موت هذه الخلايا تطلق إشارات تُبقي الجهاز المناعي في حالة نشاط، ما يؤدي إلى التهاب العقد اللمفاوية القريبة لفترات قد تمتد إلى شهرين.
كما لاحظت الدراسات أن وجود حبر الوشم في موضع حقن اللقاح قد يُغيّر طبيعة الاستجابة المناعية، وقد ارتبط بانخفاض الاستجابة لبعض اللقاحات، من بينها لقاح كوفيد-19، دون أن يعني ذلك أن الوشم يجعل اللقاحات غير آمنة.
وتبقى ردود الفعل التحسسية والالتهابية أكثر المخاطر الصحية توثيقا؛ إذ يرتبط الحبر الأحمر على وجه الخصوص بالحكة المزمنة والتورم وتكوّن الأورام الحبيبية، وهي استجابات التهابية قد تظهر بعد أشهر أو حتى
سنوات من
رسم الوشم. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يتفاعل الدماغ مع نتائج مباريات كرة القدم؟
Lebanon 24
كيف يتفاعل الدماغ مع نتائج مباريات كرة القدم؟
05/01/2026 00:48:16
05/01/2026 00:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحول الوجبات السريعة الجسم إلى بيئة ملتهبة؟
Lebanon 24
كيف تحول الوجبات السريعة الجسم إلى بيئة ملتهبة؟
05/01/2026 00:48:16
05/01/2026 00:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يحافظ توقيت الغداء على نشاط الجسم طوال اليوم؟
Lebanon 24
كيف يحافظ توقيت الغداء على نشاط الجسم طوال اليوم؟
05/01/2026 00:48:16
05/01/2026 00:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر لحم الخنزير على صحة الجسم؟
Lebanon 24
كيف يؤثر لحم الخنزير على صحة الجسم؟
05/01/2026 00:48:16
05/01/2026 00:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سنوات من
النيكل
الكروم
كوفيد
بلاست
بيت أ
بريت
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لتحسين صحتك هذا العام .. اليك هذه النصائح
Lebanon 24
لتحسين صحتك هذا العام .. اليك هذه النصائح
16:39 | 2026-01-04
04/01/2026 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل
Lebanon 24
لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل
14:37 | 2026-01-04
04/01/2026 02:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تساعد حقن التنحيف في تهدئة الربو لدى المراهقين؟
Lebanon 24
هل تساعد حقن التنحيف في تهدئة الربو لدى المراهقين؟
11:33 | 2026-01-04
04/01/2026 11:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أطعمة شائعة تجنبوا إعطائها لأطفالكم
Lebanon 24
5 أطعمة شائعة تجنبوا إعطائها لأطفالكم
09:47 | 2026-01-04
04/01/2026 09:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
Lebanon 24
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
06:17 | 2026-01-04
04/01/2026 06:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:39 | 2026-01-04
لتحسين صحتك هذا العام .. اليك هذه النصائح
14:37 | 2026-01-04
لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل
11:33 | 2026-01-04
هل تساعد حقن التنحيف في تهدئة الربو لدى المراهقين؟
09:47 | 2026-01-04
5 أطعمة شائعة تجنبوا إعطائها لأطفالكم
06:17 | 2026-01-04
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
04:18 | 2026-01-04
أربع خطوات لتحسين جودة نومك وصحتك اليومية.. اتبعها!
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24