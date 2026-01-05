كيف تتعامل مع التهاب وجفاف الحلق في الصباح؟

قد يكون الاستيقاظ مع التهاب الحلق، أو جفافه، علامة على التعرض لتلوث الهواء خلال الليل. فالغبار والدخان وتلوث الهواء يهيج بطانة الحلق، لكن بعض العلاجات المنزلية البسيطة تخفف الانزعاج وتحمي مجرى التنفس بشكل طبيعي.



وبحسب "إنديا توداي"، يهيج تلوث الهواء بطانة الحلق خلال الليل، خاصة عند فتح النوافذ أو جفاف الهواء داخل المنزل، وهو شائع بشكل متزايد في المدن ذات جودة الهواء الرديئة.



وتسبب الملوثات، والغبار، والمواد المسببة للحساسية التهاباً في مجرى التنفس، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في الحلق صباحاً.



لكن الخبر السار هو أن بعض العلاجات المنزلية البسيطة تخفف الألم وتساعد في حماية الحلق من التعرض اليومي للتلوث.



1. الغرغرة بماء دافئ وملح

تساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح على تقليل التورم، وتليين المخاط، وطرد المواد المُهيجة العالقة في الحلق.

2. العسل مع الماء الدافئ

يغلف العسل الحلق ويتمتع بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات. ويخفف شرب العسل الممزوج بالماء الدافئ أو شاي الأعشاب من التهيج.



3. شاي الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تقليل التهاب الحلق وتعزيز المناعة. وقد يكون كوب دافئ من شاي الزنجبيل في الصباح مهدئاً رائعاً لالتهاب الحلق.



4. حليب الكركم

يتمتع الكركم بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. ويهدئ شرب الحليب مع الكركم الدافئ قبل النوم أو في الصباح من تهيج الحلق.