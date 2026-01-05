تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تتعامل مع التهاب وجفاف الحلق في الصباح؟
Lebanon 24
05-01-2026
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد يكون الاستيقاظ مع التهاب الحلق، أو جفافه، علامة على التعرض لتلوث الهواء خلال الليل. فالغبار والدخان وتلوث الهواء يهيج بطانة الحلق، لكن بعض العلاجات المنزلية البسيطة تخفف الانزعاج وتحمي مجرى التنفس بشكل طبيعي.
وبحسب "إنديا توداي"، يهيج تلوث الهواء بطانة الحلق خلال الليل، خاصة عند فتح النوافذ أو جفاف الهواء داخل المنزل، وهو شائع بشكل متزايد في المدن ذات جودة الهواء الرديئة.
وتسبب الملوثات، والغبار، والمواد المسببة للحساسية التهاباً في مجرى التنفس، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في الحلق صباحاً.
لكن الخبر السار هو أن بعض العلاجات المنزلية البسيطة تخفف الألم وتساعد في حماية الحلق من التعرض اليومي للتلوث.
1. الغرغرة بماء دافئ وملح
تساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح على تقليل التورم، وتليين المخاط، وطرد المواد المُهيجة العالقة في الحلق.
2. العسل مع الماء الدافئ
يغلف العسل الحلق ويتمتع بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات. ويخفف شرب العسل الممزوج بالماء الدافئ أو شاي الأعشاب من التهيج.
3. شاي الزنجبيل
يساعد الزنجبيل على تقليل التهاب الحلق وتعزيز المناعة. وقد يكون كوب دافئ من شاي الزنجبيل في الصباح مهدئاً رائعاً لالتهاب الحلق.
4. حليب الكركم
يتمتع الكركم بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. ويهدئ شرب الحليب مع الكركم الدافئ قبل النوم أو في الصباح من تهيج الحلق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مسؤول أميركي: ترامب لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع فنزويلا
Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول أميركي: ترامب لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع فنزويلا
05/01/2026 14:42:10
05/01/2026 14:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف هي حال الطرقات صباح اليوم؟
Lebanon 24
كيف هي حال الطرقات صباح اليوم؟
05/01/2026 14:42:10
05/01/2026 14:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لصحيفة بريطانيّة: حسابات تتعامل مع "حزب الله" في أكبر بورصة للعملات المشفرة
Lebanon 24
تقرير لصحيفة بريطانيّة: حسابات تتعامل مع "حزب الله" في أكبر بورصة للعملات المشفرة
05/01/2026 14:42:10
05/01/2026 14:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة
Lebanon 24
توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة
05/01/2026 14:42:10
05/01/2026 14:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرك
العلا
نواف
جبيل
ساسي
زايد
كروب
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل من الصحي تناول الأسبرين يوميًا؟
Lebanon 24
هل من الصحي تناول الأسبرين يوميًا؟
06:57 | 2026-01-05
05/01/2026 06:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني صوت السعال عن صحة الشخص؟
Lebanon 24
ماذا يعني صوت السعال عن صحة الشخص؟
02:43 | 2026-01-05
05/01/2026 02:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن.. اليكم ابرزها
23:00 | 2026-01-04
04/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين صحتك هذا العام .. اليك هذه النصائح
Lebanon 24
لتحسين صحتك هذا العام .. اليك هذه النصائح
16:39 | 2026-01-04
04/01/2026 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل
Lebanon 24
لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل
14:37 | 2026-01-04
04/01/2026 02:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
14:00 | 2026-01-04
04/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:57 | 2026-01-05
هل من الصحي تناول الأسبرين يوميًا؟
02:43 | 2026-01-05
ماذا يعني صوت السعال عن صحة الشخص؟
23:00 | 2026-01-04
أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن.. اليكم ابرزها
16:39 | 2026-01-04
لتحسين صحتك هذا العام .. اليك هذه النصائح
14:37 | 2026-01-04
لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل
11:33 | 2026-01-04
هل تساعد حقن التنحيف في تهدئة الربو لدى المراهقين؟
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 14:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 14:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 14:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24