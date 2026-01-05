هل من الصحي تناول الأسبرين يوميًا؟

أظهرت دراسات كبيرة أن الأسبرين يقدم فائدة محدودة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب، ويزيد من خطر النزيف الخطير وبعض أنواع السرطان، خصوصًا سرطان الجهاز الهضمي.

ووفقا لصحيفة "نينيورك تايمز" توصي التوجيهات الطبية لكل من فرقة الأميركية، وجمعية القلب الأميركية، والكلية الأميركية لأمراض القلب بعدم بدء استخدام الأسبرين الروتيني للبالغين فوق 60 أو 70 عامًا الذين لم يصابوا سابقًا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. والمجموعة الوحيدة الموصى بها دائمًا لتناول الأسبرين يوميًا هم مرضى القلب الذين لديهم تاريخ من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية الإقفارية أو مرض الشرايين الطرفية، إذ تفوق الفوائد المخاطر.



للوقاية من الأحداث القلبية اللاحقة، يُوصى بالجرعة المنخفضة أو “أسبرين الأطفال” 81 ملغ. تشير الدراسات إلى أن الجرعات العالية لا توفر حماية إضافية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، لكنها تزيد خطر النزيف الداخلي الخطير، مثل نزيف الجهاز الهضمي أو نزيف المخ. (إرم نيوز)