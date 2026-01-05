تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
تجاعيد الوجه قد تكشف خطر الخرف قبل ظهورك
Lebanon 24
05-01-2026
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط بين العمر
الظاهري
للوجه وخطر الإصابة بالخرف، إذ تبيّن أن الأشخاص الذين يبدون أكبر سنًا من أعمارهم الحقيقية قد يكونون أكثر عرضة للتدهور الإدراكي لاحقًا، ولا سيما عند ظهور تجاعيد واضحة حول العينين المعروفة بـ"أقدام
الغراب
".
واعتمد باحثون في
الصين
على تحليل بيانات أكثر من 150 ألف شخص في
بريطانيا
، خضعوا لتقييمات حول مظهرهم
العمري
مقارنة بعمرهم الحقيقي، إلى جانب اختبارات دورية للوظائف الإدراكية. وأظهرت النتائج أن من يبدون أكبر من أعمارهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تفوق 60% مقارنة بمن يبدون أصغر سنًا.
وفي جزء آخر من الدراسة، جرى تحليل صور المشاركين وتقدير أعمارهم الظاهرية، مع قياس كثافة التجاعيد حول العينين والخدين. وتبيّن أن التجاعيد الأكثر وضوحًا، خصوصًا في منطقة أقدام الغراب، ارتبطت بمعدلات أعلى من التدهور المعرفي.
وأشار الباحثون إلى أن هذا الارتباط كان أوضح لدى أصحاب الوزن الزائد، أو من يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالزهايمر. وخلصوا إلى أن علامات الشيخوخة الظاهرة على الوجه قد تشكّل مؤشرًا مساعدًا للكشف المبكر عن الخرف، إلى جانب الفحوص الطبية المعتمدة.
Advertisement
