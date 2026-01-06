تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف يقلص عدم شرب الماء حجم الدماغ؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1464629-639033141042013014.jpg
Doc-P-1464629-639033141042013014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد كثيرون أن الجفاف يقتصر على الصداع وجفاف الجلد، إلا أن أبحاثًا علمية حديثة تشير إلى أن حتى الجفاف الخفيف قد يؤثر مباشرة في حجم الدماغ ووظائفه. فالدماغ يتكوّن من نحو 75% من الماء؛ ما يجعله شديد الحساسية لأي نقص في السوائل.

وعند عدم شرب كميات كافية من الماء، ترتفع تركيزات الأملاح في الدم، فيلجأ الجسم إلى سحب الماء من خلايا الدماغ للحفاظ على التوازن؛ ما يؤدي إلى تقلصها مؤقتًا. 
 
وأظهرت دراسات تصوير بالرنين المغناطيسي أن الجفاف الخفيف لمدة 12 إلى 16 ساعة فقط قد يقلل حجم الدماغ بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.6%، مع توسّع البطينات الداخلية، قبل أن يعود الدماغ إلى وضعه الطبيعي بعد شرب الماء.

ورغم أن هذا الانكماش طفيف، فإن تأثيره الوظيفي قد يكون ملحوظًا. فقد بيّنت دراسات أن الدماغ، في حالة الجفاف، يضطر إلى بذل جهد أكبر لأداء المهام نفسها، خصوصًا تلك المرتبطة بالتركيز والتخطيط وحل المشكلات. كما يرتبط فقدان 1–2% من سوائل الجسم بضعف الانتباه، وبطء رد الفعل، وزيادة الإرهاق، وتقلّبات المزاج.

ويُعد الأطفال وكبار السن الأكثر تأثرًا بالجفاف، إذ قد ينعكس ذلك سلبًا على التحصيل الدراسي لدى الصغار، وعلى القدرات الذهنية لدى كبار السن. وعلى المدى الطويل، يحذّر باحثون من أن تكرار الجفاف قد يزيد خطر التدهور المعرفي والسكتات الدماغية نتيجة زيادة لزوجة الدم وضعف تدفقه إلى الدماغ. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أهمية شرب الماء وتأثير الجفاف على الجسم
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطاء قاتلة تقلص عمر هاتفك… كيف تتجنبها؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تقليص حجم البعثة البولندية الدبلوماسية ردا على إغلاق قنصليتنا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الطويل

التركي

الترك

هنية

ساسي

تركي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-01-06
Lebanon24
10:49 | 2026-01-06
Lebanon24
08:04 | 2026-01-06
Lebanon24
05:03 | 2026-01-06
Lebanon24
04:07 | 2026-01-06
Lebanon24
02:57 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24