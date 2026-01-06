تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

مشروب يخفي فوائد لا يعرفها كثيرون.. ما هو؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 10:49
توفر الشوكولا الساخنة المحضرة باستخدام مسحوق كاكاو العالي الجودة ومنتجات ألبان قليلة الدسم، الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون ومضادات الأكسدة التي تساعد على دعم صحة الجسم.

وتجعل الإلكتروليتات التي يوفرها الكاكاو هذا المشروب خيارا مناسبا للتعافي بعد التمارين الرياضية أو بعد المرض.

وينصح باختيار المنتجات الخالية من الدهون، والسكريات المضافة، وحبات المارشميلو، والاكتفاء بكوب من ثمان أونصات (نحو 230 ملليلتر) للاستفادة دون إفراط.
 
وتسهم الشوكولا الساخنة في تحسين صحة الأمعاء، وتشير دراسات إلى أن الفلافانولات الموجودة في مسحوق الكاكاو تحسن عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وذلك عبر دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والحفاظ على توازنها.
 
وتدعم العناصر والمعادن الموجودة في الكاكاو مثل الزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، والنحاس، إلى جانب مضادات الأكسدة، صحة القلب وتكافح التلف الخلوي وتقلل الالتهابات.

وبينت إحدى الدراسات أن تناول الكاكاو الساخن الغني بالفلافانولات خلال فترات التوتر يساعد على الوقاية من تلف القلب، ويعتقد أن هذه المركبات تساعد على إرخاء الأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم.

وينصح بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى إلى فنجان القهوة الصباحي لتعزيز محتواه من مضادات الأكسدة.
 
والشوكولا الساخنة خيار مناسب لمكافحة التعب، إذ يقدم الكاكاو معادن أساسية تساعد على تقليل الشعور بالخمول.

وتسهم معادن مثل الحديد، والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة في تقليل التعب وأعراضه، خصوصا لدى الأشخاص المصابين بمرض التصلب المتعدد.

إضافة إلى ذلك، فإن مركبات موجودة في مسحوق الكاكاو مثل الثيوبرومين، والفينيل إيثيل أمين، والتريبتوفان قد تساعد على تحسين المزاج، وزيادة اليقظة بشكل لطيف، وتحفيز إفراز الإندورفينات، وهي ما يعرف بـ"هرمونات السعادة". (سكاي نيوز عربية) 
