مخاطر صحية متعددة.. تحذيرات بشأن استخدام رقائق الألومنيوم

يلجأ كثيرون لاستخدام ورق أو رقائق الألومنيوم لتغليف الطعام المطبوخ أو حفظه، لما تتميز به من سهولة وخفة وزن.

إلا أن الأطباء يحذرون من أن هذه العادة قد لا تكون آمنة دائمًا، خصوصًا عند الاستخدام غير الصحيح.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تعرض الطعام لدرجات حرارة مرتفعة أثناء الطهي أو الخَبز داخل رقائق الألومنيوم قد يؤدي إلى تسرب كميات من المعدن إلى الطعام.



وقد أظهرت أبحاث علمية أن بعض الأطعمة، مثل الأسماك واللحوم، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الألومنيوم بعد الطهي، وفي بعض الحالات وصل هذا الارتفاع إلى عشرات الأضعاف.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة تشايا فاجا، استشارية في سبيكترا بمومباي، أن الألومنيوم يتفاعل مع الأطعمة الحمضية أو المالحة مثل الطماطم والليمون والخل والمخللات، ما يزيد من احتمالات تسربه إلى الطعام.



وأضافت أن التعرض المزمن لكميات كبيرة من الألومنيوم قد يسبب مشاكل صحية تشمل اضطرابات العظام والكلى والجهاز العصبي، خاصة لدى مرضى الكلى.

وحذرت الدكتورة من لف الطعام الساخن مباشرة داخل الرقائق أو تخزينه لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الحاويات المخدوشة أو الرقيقة تزيد من خطر التسرب.

ولتقليل أي مخاطر صحية محتملة، ينصح الخبراء بتجنب طهي أو حفظ الأطعمة الحمضية أو المالحة داخل رقائق الألومنيوم، والاعتماد على أوعية أكثر أمانًا مثل الزجاج، الخزف، أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما يُفضل عند استخدام الرقائق في الخَبز وضع ورق الزبدة كحاجز بين الطعام والألومنيوم، وعدم إعادة استخدام الحاويات المصنوعة للاستخدام مرة واحدة. (آرم نيوز)