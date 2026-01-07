لماذا تظهر أعراض نقص الفيتامينات على الوجه والشعر؟

غالبًا ما تكشف البشرة والشعر عن علامات نقص الفيتامينات قبل أي جزء آخر من الجسم. فقد يبدو الوجه باهتًا أو متعبًا، أو يظهر الشعر ضعيفًا ومتساقطًا، ما قد يكون إشارة تحذيرية لجسمك يحتاج إلى عناصر غذائية أساسية.



ويؤدي نقص فيتامين ب12 إلى شحوب البشرة، ظهور بقع داكنة، وتساقط الشعر تدريجيًا. فهو ضروري لصحة خلايا الجلد ونمو الشعر.



و"فيتامين د" المعروف بفيتامين الشمس، يساعد على تجديد خلايا الجلد ودعم دورة حياة الشعر. انخفاض مستوياته يسبب جفاف الجلد، تقشره، ترقق الشعر، وبطء التئام الجروح، خصوصًا عند قضاء أغلب الوقت في الأماكن المغلقة.

ويساهم "فيتامين ج" في إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة ومرونتها. نقصه يؤدي إلى بشرة خشنة، بطء التئام الجروح، مشاكل في اللثة، وبشرة تبدو متعبة وباهتة.



أما "فيتامين أ" فهو ضروري لتجديد خلايا البشرة وتنظيم إفراز الزيوت. نقصه يسبب جفاف الجلد، ظهور البثور، وتغير ملمس البشرة، بينما يساعد الحصول عليه من الجزر والبطاطا الحلوة والخضروات الورقية على الحفاظ على صحة البشرة.



و"فيتامين هـ" يحمي الشعر والبشرة من التلف ويحافظ على قوة بصيلات الشعر. انخفاض مستواه يؤدي إلى ضعف الشعر وجفاف الجلد، مما يزيد من تساقط الشعر وتراجع صحة فروة الرأس.



الحديد والزنك، رغم أنهما ليسا فيتامينات، فإن نقصهما يؤثر بشكل مباشر على مظهر الجلد والشعر. فالحديد ضروري لنقل الأكسجين، والزنك يساهم في تقليل الالتهابات والحفاظ على صحة الشعر والجلد.

وتشير الدراسات إلى أن هذه التغيرات غالبًا ما تكون أولى العلامات على نقص التغذية، لأن الجلد والشعر أنسجة تتجدد باستمرار وتحتاج إلى عناصر غذائية أساسية. (إرم نيوز)