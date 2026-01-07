تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
© Lebanon24
صحة
ماذا نأكل خلال نزلات البرد؟
Lebanon 24
07-01-2026
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحسب تقرير صحي بموقع "VeryWellHealth"، يعد حساء الدجاج من أكثر الأطعمة شيوعاً أثناء الإصابة بالبرد، ولا يعود ذلك فقط لسهولة تناوله، بل لاحتوائه على البروتين، والمعادن، والسوائل التي تساعد على الترطيب. كما أن البخار الدافئ قد يخفف احتقان الأنف والجيوب الأنفية.
ومن بين النصائح الأهم، يؤكد الخبراء أن البرتقال والغريب فروت واليوسفي والليمون، مصادر غنية بفيتامين C الذي يساهم في دعم الجهاز المناعي وتحفيز إنتاج خلايا
الدم
البيضاء. وتشير دراسات إلى أن هذا الفيتامين قد يقلل مدة الإصابة بالبرد بشكل طفيف، مع التنبيه إلى أن عصائر الحمضيات قد تهيّج الحلق لدى بعض الأشخاص.
وهناك الفواكه والخضراوات الملونة، مثل التوت والبروكلي والكرنب والبصل الأحمر والشاي الأخضر، والتي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل "الكيرسيتين"، التي قد تساعد الجسم في مقاومة العدوى وتقليل تلف الخلايا.
كما تشير أبحاث إلى أن أطعمة تشمل الثوم والزنجبيل والبصل والكركم والأسماك الدهنية، تمتلك خصائص مضادة للالتهاب قد تساهم في تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي.
ومن جهة أخرى، فإن الفلفل الحار يحتوي على مادة "الكابسيسين" التي قد تساعد في فتح المجاري التنفسية وتخفيف السعال. كما يُستخدم الزنجبيل طازجاً أو على شكل شاي لتخفيف التهاب الحلق، بينما يتميز الثوم بمركبات مضادة للبكتيريا.
وإضافة إلى ذلك، فإن "شاي البابونغ" قد يخفف التهاب الحلق ويدعم الاسترخاء، في حين يُعرف العسل بخصائصه المضادة للميكروبات، وقد أظهر فعالية في تخفيف السعال، خصوصاً لدى الأطفال؛ مع ضرورة تجنبه تماماً لمن هم دون عام.
كما أن الكرز غني بفيتامين C وقد يساعد على تحسين النوم، وهو عامل مهم في التعافي. بينما يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، وتوفر الخضراوات الورقية مركبات تحمي الخلايا. وكذلك يُعد الكيوي من الفواكه الغنية بالعناصر الداعمة للمناعة.
وبدورها فإن الأسماك الدهنية مثل
السلمون
والتونة توفر أحماض أوميغا-3 المضادة للالتهاب، إلى جانب فيتامين D، المهم لوظائف الجهاز المناعي.
وفي المقابل، ينصح الخبراء بالحد من الكافيين، والأطعمة المصنعة، والأطعمة القاسية أو شديدة الحموضة، لأنها قد تزيد الالتهاب أو تهيّج الحلق. (العربية)
