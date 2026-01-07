لماذا لا تتحسن آلام الركبة.. وما الحل؟

أوضح الدكتور ديفيد عباسي، جراح العظام الرياضي، أن أسباب ألم الركبة المستمر غالبًا تكون مرتبطة بـ:



- تآكل المفاصل

- اختلال توازن العضلات

- مشاكل محاذاة الركبة



وللتخفيف من الألم وتحسين وظائف الركبة على المدى ، يوصي الدكتور عباسي بـ:



- إعادة تأهيل موجهة لتحسين قوة ومرونة العضلات الداعمة للركبة



- استعادة أنماط الحركة السليمة



- ممارسة تمارين منتظمة تحت إشراف طبيب

وتشير الدراسات إلى أن التهاب مفصل الركبة شائع جدًا لدى النساء، إذ تعاني نحو 25.7% من النساء بين 40 و80 عامًا، بينما يصل انتشار آلام الركبة بين الرجال إلى 32.2% لألم جانب واحد.



وتزداد نسبة الإصابة مع التقدم في العمر لدى النساء حتى سن السبعين، بينما لا يظهر هذا الارتفاع عند الرجال. (إرم نيوز)