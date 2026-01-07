تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

لماذا لا تتحسن آلام الركبة.. وما الحل؟

Lebanon 24
07-01-2026
أوضح الدكتور ديفيد عباسي، جراح العظام الرياضي، أن أسباب ألم الركبة المستمر غالبًا تكون مرتبطة بـ:

- تآكل المفاصل
- اختلال توازن العضلات
- مشاكل محاذاة الركبة

وللتخفيف من الألم وتحسين وظائف الركبة على المدى الطويل، يوصي الدكتور عباسي بـ:

- إعادة تأهيل موجهة لتحسين قوة ومرونة العضلات الداعمة للركبة

- استعادة أنماط الحركة السليمة

- ممارسة تمارين منتظمة تحت إشراف طبيب
 
وتشير الدراسات إلى أن التهاب مفصل الركبة شائع جدًا لدى النساء، إذ تعاني نحو 25.7% من النساء بين 40 و80 عامًا، بينما يصل انتشار آلام الركبة بين الرجال إلى 32.2% لألم جانب واحد. 

وتزداد نسبة الإصابة مع التقدم في العمر لدى النساء حتى سن السبعين، بينما لا يظهر هذا الارتفاع عند الرجال. (إرم نيوز) 
