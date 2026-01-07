تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

وفق أهدافك الصحية… اكتشف التوقيت الأمثل لشرب الشاي

Lebanon 24
07-01-2026 | 12:28
A-
A+
Doc-P-1465222-639034257347815106.webp
Doc-P-1465222-639034257347815106.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعدّ الشاي من أكثر المشروبات الصحية انتشارًا، وتختلف فوائده باختلاف نوعه وتوقيت تناوله. ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الوقت المناسب لشرب الشاي يساهم في تعظيم فوائده، سواء لتنشيط الجسم، وتحسين الهضم، والمساعدة في خسارة الوزن، أو تعزيز الاسترخاء والنوم.

شاي الصباح

يُنصح في ساعات الصباح بتناول الشاي الذي يحتوي على الكافيين، مثل الشاي الأخضر أو الأسود.

فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة كالبوليفينولات والكاتيكينات، التي تساهم في دعم وظائف الدماغ، وتعزيز حرق الدهون، والمساعدة في تنظيم مستوى السكر في الدم، إضافة إلى دوره الوقائي من بعض الأمراض. إلا أن شربه على معدة فارغة قد يسبب انزعاجًا في المعدة، لذا يُفضل تناوله مع الطعام.

أما الشاي الأسود، فيحتوي أيضًا على الكافيين، ويتميز بمضادات أكسدة مثل الثيافلافينات، التي تدعم التركيز وصحة الدماغ والكبد والجهاز الهضمي، إلى جانب خصائص مضادة للالتهاب قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. ويُستحسن تجنّب هذه الأنواع في المساء لتفادي اضطرابات النوم.

شاي المساء والليل
قبل النوم، يُفضل اللجوء إلى الشاي العشبي الخالي من الكافيين. ويُعد شاي إكليل الجبل (الروزمارين) خيارًا مناسبًا، إذ يساعد على تهدئة الجسم وتحسين جودة النوم، كما تشير بعض الدراسات إلى دوره في تقليل القلق والالتهابات ودعم صحة الكبد وتنظيم ضغط الدم.

شاي مناسب في أي وقت
يمكن تناول شاي الزنجبيل، والكركديه، والهندباء في معظم أوقات اليوم لكونها خالية من الكافيين. هذه الأنواع تعزز الهضم، وتخفف الغازات، وتساعد في التحكم بمستويات السكر والالتهابات. إلا أن شاي الهندباء يعمل كمدرّ للبول، لذلك يُفضل تجنّبه قبل النوم.

اختيار الشاي حسب الهدف

لتحسين الهضم: شاي الزنجبيل قبل أو أثناء الوجبات.

لدعم فقدان الوزن: الشاي الأخضر قبل التمارين أو في بداية اليوم.

لتحسين النوم: شاي الأعشاب الخالي من الكافيين مثل البابونج قبل النوم بنحو ساعة.

الكمية الموصى بها
تشير الأبحاث إلى أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني. ومع ذلك، يُنصح باستشارة الطبيب في حال الحمل، أو الإصابة بأمراض مزمنة، أو تناول أدوية، لتحديد النوع والكمية الأنسب لكل حالة. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوائد الشاي الأخضر... متى يصبح توقيت شربه خطوة غير صحيّة؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي الطريقة الصحية لشرب القهوة؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير خفي لشرب ماء الليمون يوميا.. ما هو؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصرالدين يرعى إطلاق مركز رعاية صحية في الشربين
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24

التركي

السكري

الخال

الغاز

الهند

الترك

الكرك

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-07
Lebanon24
14:37 | 2026-01-07
Lebanon24
10:44 | 2026-01-07
Lebanon24
07:46 | 2026-01-07
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07
Lebanon24
04:42 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24