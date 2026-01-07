وفق أهدافك الصحية… اكتشف التوقيت الأمثل لشرب الشاي

يُعدّ الشاي من أكثر المشروبات الصحية انتشارًا، وتختلف فوائده باختلاف نوعه وتوقيت تناوله. ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الوقت المناسب لشرب الشاي يساهم في تعظيم فوائده، سواء لتنشيط الجسم، وتحسين الهضم، والمساعدة في خسارة الوزن، أو تعزيز الاسترخاء والنوم.



شاي الصباح



يُنصح في ساعات الصباح بتناول الشاي الذي يحتوي على الكافيين، مثل الشاي الأخضر أو الأسود.



فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة كالبوليفينولات والكاتيكينات، التي تساهم في دعم وظائف الدماغ، وتعزيز حرق الدهون، والمساعدة في تنظيم مستوى السكر في ، إضافة إلى دوره الوقائي من بعض الأمراض. إلا أن شربه على معدة فارغة قد يسبب انزعاجًا في المعدة، لذا يُفضل تناوله مع الطعام.



أما الشاي الأسود، فيحتوي أيضًا على الكافيين، ويتميز بمضادات أكسدة مثل الثيافلافينات، التي تدعم التركيز وصحة الدماغ والكبد والجهاز الهضمي، إلى جانب خصائص مضادة للالتهاب قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. ويُستحسن تجنّب هذه الأنواع في المساء لتفادي اضطرابات النوم.



شاي المساء والليل

قبل النوم، يُفضل اللجوء إلى الشاي العشبي الخالي من الكافيين. ويُعد شاي إكليل الجبل (الروزمارين) خيارًا مناسبًا، إذ يساعد على تهدئة الجسم وتحسين جودة النوم، كما تشير بعض الدراسات إلى دوره في تقليل القلق والالتهابات ودعم صحة الكبد وتنظيم ضغط الدم.



شاي مناسب في أي وقت

يمكن تناول شاي الزنجبيل، والكركديه، والهندباء في معظم أوقات اليوم لكونها خالية من الكافيين. هذه الأنواع تعزز الهضم، وتخفف الغازات، وتساعد في التحكم بمستويات السكر والالتهابات. إلا أن شاي الهندباء يعمل كمدرّ للبول، لذلك يُفضل تجنّبه قبل النوم.



اختيار الشاي حسب الهدف



لتحسين الهضم: شاي الزنجبيل قبل أو أثناء الوجبات.



لدعم فقدان الوزن: الشاي الأخضر قبل التمارين أو في بداية اليوم.



لتحسين النوم: شاي الأعشاب الخالي من الكافيين مثل البابونج قبل النوم بنحو ساعة.



الكمية الموصى بها

تشير الأبحاث إلى أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني. ومع ذلك، يُنصح باستشارة الطبيب في حال الحمل، أو الإصابة بأمراض مزمنة، أو تناول أدوية، لتحديد النوع والكمية الأنسب لكل حالة. (آرم نيوز)

