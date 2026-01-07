تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

تنبيه صحي عاجل.. مادة شائعة في الطعام تزيد خطر السكري من النوع الثاني

Lebanon 24
07-01-2026 | 14:37
أظهرت دراسة حديثة وجود علاقة بين استهلاك المواد الحافظة في الأطعمة والمشروبات المصنّعة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وتُعد المواد الحافظة جزءًا من المضافات الغذائية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة الأغذية عالمياً. وفق قاعدة بيانات Open Food Facts 2024، تحتوي أكثر من 700 ألف منتج من أصل نحو 3.5 ملايين منتج على مادة حافظة واحدة على الأقل.
وتصنّف هذه المواد إلى فئتين رئيسيتين:

مواد حافظة غير مضادة للأكسدة: تمنع نمو الكائنات الدقيقة أو تبطئ فساد الأغذية.

مضافات مضادة للأكسدة: تؤخر تلف المنتجات عن طريق تقليل مستويات الأكسجين فيها.

غالباً ما تُذكر هذه المواد على الملصقات بالرموز الأوروبية من E200 إلى E299 وE300 إلى E399.

انطلقت الدراسة من نتائج سابقة أظهرت أن بعض المواد الحافظة قد تُحدث أضرارًا بالخلايا والحمض النووي، وتؤثر سلباً على عملية التمثيل الغذائي، ما دفع الباحثين لدراسة تأثيرها المحتمل على خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

اعتمد فريق البحث من المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (Inserm) والمعهد الوطني للبحث الزراعي والبيئي (INRAE) وعدد من الجامعات الفرنسية على بيانات صحية وغذائية لأكثر من 100 ألف بالغ مشارك في دراسة NutriNet-Santé، شملت معلومات مفصلة عن تاريخهم الطبي ونمط حياتهم والنشاط البدني، إضافة إلى سجلات غذائية دقيقة على مدار 14 عامًا.

خلال الفترة بين 2009 و2023، تم تسجيل 1131 حالة إصابة بالسكري من النوع الثاني بين 108,723 مشاركًا. وأظهرت النتائج:

ارتفاع الاستهلاك الكلي للمواد الحافظة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة 47%.

استهلاك المواد الحافظة غير المضادة للأكسدة مرتبط بزيادة 49%.

المضافات المضادة للأكسدة ارتبطت بزيادة 40%، مقارنة بأدنى مستويات الاستهلاك.

كما كشفت التحليلات الفردية أن 12 مادة من أصل 17 مادة حافظة شائعة ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بالسكري، من بينها نتريت الصوديوم وبروبيونات الكالسيوم، إضافة إلى مضافات مضادة للأكسدة مثل حمض الستريك وحمض الفوسفوريك ومستخلصات إكليل الجبل.

وأوضحت الباحثة ماتيلد توفييه، مديرة الأبحاث في Inserm، أن هذه الدراسة هي الأولى عالميًا التي تربط المواد الحافظة الغذائية بخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. رغم الحاجة لمزيد من الدراسات للتأكيد، تتوافق النتائج مع معطيات سابقة حول التأثيرات الضارة لبعض هذه المركبات.

واختتم الفريق بالتأكيد على أهمية اتباع التوصيات الصحية، التي تشجع على استهلاك الأطعمة الطازجة أو الأقل تصنيعا، وتقليل الاعتماد على المنتجات الغنية بالمضافات الغذائية قدر الإمكان. (روسيا اليوم) 
