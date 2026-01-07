تحذير طبي.. هذا ما يحدث عند التوقف عن أدوية "أوزمبيك" أثناء الحمل

أدت أدوية مثل "أوزمبيك" إلى ارتفاع عدد حالات الحمل المسجلة تحت ما يُعرف بـ"أطفال أوزمبيك"، إلا أن التوقف عن هذه الأدوية عند بداية الحمل قد يشكل مخاطر صحية كبيرة.



وكشفت دراسة حديثة أجراها مستشفى "ماس جينيرال بريغهام" عن نتائج مثيرة للقلق، إذ أظهرت أن النساء اللواتي توقّفن عن استخدام أدوية GLP-1 الشهيرة لعلاج السمنة والسكري، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، قبل الحمل أو خلال مراحله المبكرة، اكتسبن في المتوسط 7.2 كغ إضافية مقارنة بمن لم يستخدمن هذه الأدوية مطلقًا.



كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في معدلات المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك زيادة بنسبة 30% في خطر الإصابة بسكري الحمل، و34% في احتمال الولادة المبكرة، و29% في اضطرابات ضغط المرتفع المرتبطة بالحمل.



تعمل أدوية GLP-1 عبر محاكاة الهرمونات الطبيعية المنتجة في الأمعاء، ما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وكبح الشهية. لكن بمجرد التوقف عن استخدامها، تختفي هذه التأثيرات بسرعة، ما يؤدي غالبًا إلى استعادة الوزن وفقدان السيطرة على الشهية، وهو ما يفسر الزيادة الملحوظة في الوزن خلال الحمل.



الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ارتباط الاستخدام السابق لهذه الأدوية بارتفاع معدلات سكري الحمل، الذي رغم إمكانية إدارته عادة عبر والمراقبة، فإن إهماله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة للأم والطفل، مثل مشاكل القلب لدى الأم أو السمنة المستقبلية لدى الطفل.



أما اضطرابات ضغط الدم المرتفع أثناء الحمل، فقد أشارت الدراسة إلى ارتباطها باستخدام أدوية GLP-1، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.



من جهة أخرى، لم تسجّل الدراسة أي زيادة ملحوظة في معدلات الولادة القيصرية أو في مشاكل أوزان وأطوال المواليد غير الطبيعية. ومع ذلك، تبرز النتائج فجوة معرفية كبيرة في رعاية النساء اللواتي يعتمدن على هذه الأدوية قبل الحمل.



وأوضحت الدكتورة كاميل بو، كبيرة الباحثين في الدراسة: "هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد من الدراسات لموازنة الفوائد المعروفة لأدوية GLP-1 قبل الحمل مع المخاطر المحتملة للتوقف المفاجئ عنها. وعلينا تطوير بروتوكولات أفضل لإدارة الوزن وتقليل المخاطر الصحية خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة". (روسيا اليوم)

