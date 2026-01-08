لتحيق فعالية كبيرة في فقدان الوزن.. اليكم هذه الاستراتيجية

أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة CSIRO، للعلوم في ، أن اتباع خطط غذائية مخصصة يزيد بشكل ملحوظ من فعالية فقدان الوزن، ويؤكد أهمية التخطيط في برامج التغذية.

وشملت الدراسة حوالي 78000 مشارك في برنامج CSIRO Total Wellbeing Diet، وأسفرت عن النتائج التالية:



فقد المشاركون الذين اتبعوا الخطط الغذائية بانتظام ما معدله 6.4 كغ في 12 أسبوعا، أي أكثر بنسبة 24% من أولئك الذين استخدموها بوتيرة أقل.



فقد المشاركون الذين طبقوا الخطط بكثافة في المراحل الأولى من البرنامج 6.9 كغ بعد عام، أي أكثر بنسبة 48% من غيرهم.



وأظهر استطلاع إضافي شمل 1300 عضو حالي وسابق أن 90% ممن حققوا أهدافهم في فقدان الوزن استخدموا الخطط الغذائية. وبالإضافة إلى ذلك، أكد 89% من أولئك الذين فقدوا أكثر من 10 كغ في 12 أسبوعا أن وجود خطة غذائية كان عاملا حاسما لنجاحهم.

وفي المقابل، أشار 72% من الأعضاء الذين لم يحققوا فقدان وزن ملحوظ إلى أنهم كانوا سيحققون نتائج أفضل لو كانت الخطط الغذائية مخصصة وفق تفضيلاتهم وأنماط حياتهم.



وقالت الدكتورة هندري، الباحثة في CSIRO: "تظهر الدراسة مدى فعالية التخطيط الغذائي، فهو يوفر المعرفة اللازمة لما يجب تناوله ويساعد على بناء عادات التخطيط المسبق، الضرورية لنجاح إنقاص الوزن على المدى . لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، وهنا يأتي دور التخصيص ليُحدث فرقا حقيقيا".



واستجابة لهذه النتائج، أطلق برنامج CSIRO Total Wellbeing Diet أداة جديدة لتخطيط الوجبات الشخصية، "خطتي" (My Plan)، تعتمد على لتصميم خطط غذائية مخصصة لكل عضو.



وتتيح الأداة:



تخصيص الخطط وفق التفضيلات الغذائية والحساسيات وأنماط الأكل.



مراعاة الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط والسكري من النوع الثاني والمراحل العمرية مثل انقطاع الطمث.



التعلم المستمر والتحسين لتصبح أكثر ملاءمة لكل عضو.



وأوضحت الدكتورة هندري: "تم تدريب الذكاء الاصطناعي على أكثر من 23 مليون نقطة بيانات مستخلصة من عشر خطط الوجبات التي استخدمها 200 ألف عضو، ما يمكّن الأداة من تقديم توصيات دقيقة وشخصية".