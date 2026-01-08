تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

لتحيق فعالية كبيرة في فقدان الوزن.. اليكم هذه الاستراتيجية

Lebanon 24
08-01-2026 | 04:20
Doc-P-1465317-639034576813545797.png
Doc-P-1465317-639034576813545797.png photos 0
أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة CSIRO، الوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا، أن اتباع خطط غذائية مخصصة يزيد بشكل ملحوظ من فعالية فقدان الوزن، ويؤكد أهمية التخطيط في برامج التغذية.
وشملت الدراسة حوالي 78000 مشارك في برنامج CSIRO Total Wellbeing Diet، وأسفرت عن النتائج التالية:

فقد المشاركون الذين اتبعوا الخطط الغذائية بانتظام ما معدله 6.4 كغ في 12 أسبوعا، أي أكثر بنسبة 24% من أولئك الذين استخدموها بوتيرة أقل.

فقد المشاركون الذين طبقوا الخطط بكثافة في المراحل الأولى من البرنامج 6.9 كغ بعد عام، أي أكثر بنسبة 48% من غيرهم.

وأظهر استطلاع إضافي شمل 1300 عضو حالي وسابق أن 90% ممن حققوا أهدافهم في فقدان الوزن استخدموا الخطط الغذائية. وبالإضافة إلى ذلك، أكد 89% من أولئك الذين فقدوا أكثر من 10 كغ في 12 أسبوعا أن وجود خطة غذائية كان عاملا حاسما لنجاحهم.
وفي المقابل، أشار 72% من الأعضاء الذين لم يحققوا فقدان وزن ملحوظ إلى أنهم كانوا سيحققون نتائج أفضل لو كانت الخطط الغذائية مخصصة وفق تفضيلاتهم وأنماط حياتهم.

وقالت الدكتورة جيلي هندري، الباحثة في CSIRO: "تظهر الدراسة مدى فعالية التخطيط الغذائي، فهو يوفر المعرفة اللازمة لما يجب تناوله ويساعد على بناء عادات التخطيط المسبق، الضرورية لنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، وهنا يأتي دور التخصيص ليُحدث فرقا حقيقيا".

واستجابة لهذه النتائج، أطلق برنامج CSIRO Total Wellbeing Diet أداة جديدة لتخطيط الوجبات الشخصية، "خطتي" (My Plan)، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم خطط غذائية مخصصة لكل عضو.

وتتيح الأداة:

تخصيص الخطط وفق التفضيلات الغذائية والحساسيات وأنماط الأكل.

مراعاة الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والمراحل العمرية مثل انقطاع الطمث.

التعلم المستمر والتحسين مع مرور الوقت لتصبح أكثر ملاءمة لكل عضو.

وأوضحت الدكتورة هندري: "تم تدريب الذكاء الاصطناعي على أكثر من 23 مليون نقطة بيانات مستخلصة من عشر سنوات من خطط الوجبات التي استخدمها 200 ألف عضو، ما يمكّن الأداة من تقديم توصيات دقيقة وشخصية".
