صحة
لماذا يُنصح بشرب الماء فور الاستيقاظ من النوم؟
Lebanon 24
08-01-2026
|
07:45
بعد ساعات من النوم، يستيقظ الجسم وهو في حالة جفاف نسبي، إذ يفقد سوائل بشكل طبيعي عبر التنفس والتعرق دون تعويض. هذا النقص قد ينعكس خمولًا ذهنيًا وتعبًا جسديًا، ما يجعل شرب الماء فور الاستيقاظ خطوة بسيطة ذات فوائد صحية واسعة.
ويساعد الماء صباحًا على تعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة خلال الليل، ما يعزز اليقظة والتركيز منذ بداية اليوم. وتشير دراسات علمية إلى أن الجفاف الخفيف قد يؤثر سلبًا في الانتباه والذاكرة والمزاج، وهو ما يمكن الحدّ منه بكوب أو كوبين من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة.
كما يُسهم شرب الماء على معدة فارغة في تنشيط عملية الأيض، إذ أظهرت أبحاث أن تناول نحو نصف لتر من الماء قد يرفع معدل الحرق لفترة قصيرة، ما يدعم استهلاك الطاقة على مدار اليوم.
ويلعب الماء دورًا أساسيًا أيضًا في تحسين الهضم، من خلال تسهيل حركة الأمعاء ومساعدة الكلى على التخلص من الفضلات والسموم المتراكمة أثناء النوم.
ولا تتوقف الفوائد عند ذلك، فإعادة الترطيب صباحًا قد تقلل الصداع والتعب، وتحسّن المزاج والأداء الذهني، خاصة أن الدماغ يتأثر سريعًا بنقص السوائل.
وينصح خبراء الصحة بشرب 250 إلى 500 مل من الماء فور الاستيقاظ، ويفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة أو دافئًا قليلًا، مع تجنب المشروبات السكرية أو الغنية بالكافيين في هذا التوقيت. (إرم نيوز)
