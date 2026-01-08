تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لماذا يُنصح بشرب الماء فور الاستيقاظ من النوم؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1465581-639034804501881333.png
Doc-P-1465581-639034804501881333.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد ساعات من النوم، يستيقظ الجسم وهو في حالة جفاف نسبي، إذ يفقد سوائل بشكل طبيعي عبر التنفس والتعرق دون تعويض. هذا النقص قد ينعكس خمولًا ذهنيًا وتعبًا جسديًا، ما يجعل شرب الماء فور الاستيقاظ خطوة بسيطة ذات فوائد صحية واسعة.

ويساعد الماء صباحًا على تعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة خلال الليل، ما يعزز اليقظة والتركيز منذ بداية اليوم. وتشير دراسات علمية إلى أن الجفاف الخفيف قد يؤثر سلبًا في الانتباه والذاكرة والمزاج، وهو ما يمكن الحدّ منه بكوب أو كوبين من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة.

كما يُسهم شرب الماء على معدة فارغة في تنشيط عملية الأيض، إذ أظهرت أبحاث أن تناول نحو نصف لتر من الماء قد يرفع معدل الحرق لفترة قصيرة، ما يدعم استهلاك الطاقة على مدار اليوم.

ويلعب الماء دورًا أساسيًا أيضًا في تحسين الهضم، من خلال تسهيل حركة الأمعاء ومساعدة الكلى على التخلص من الفضلات والسموم المتراكمة أثناء النوم.
 
ولا تتوقف الفوائد عند ذلك، فإعادة الترطيب صباحًا قد تقلل الصداع والتعب، وتحسّن المزاج والأداء الذهني، خاصة أن الدماغ يتأثر سريعًا بنقص السوائل.

وينصح خبراء الصحة بشرب 250 إلى 500 مل من الماء فور الاستيقاظ، ويفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة أو دافئًا قليلًا، مع تجنب المشروبات السكرية أو الغنية بالكافيين في هذا التوقيت. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكملات غذائية ينصح بتجنبها قبل النوم
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا ينصح الأطباء بالكستناء؟ الإجابة في فوائدها المتعددة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد موقفه ضد الحكومة وقاسم ينصح : لا تقتربوا من القرض الحسن
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لإنقاص الوزن.. العلماء ينصحون شرب الماء الدافئ في هذا التوقيت
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

التركي

السكري

الترك

ساسي

تركي

كوبي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-01-08
Lebanon24
10:33 | 2026-01-08
Lebanon24
08:17 | 2026-01-08
Lebanon24
04:20 | 2026-01-08
Lebanon24
02:10 | 2026-01-08
Lebanon24
01:03 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24